A Szent Pantaleimon Görögkatolikus Általános Iskola 2.a osztályosai igen szorgosak voltak az előző tanévben, ugyanis mint arról az intézmény beszámolt, elsősként regisztráltak a PontVelem Okos Programba, és szüleik támogatásával rendszeresen hozták az iskolába a használt elemeket és mobiltelefonokat, amivel környezetük megóvásáért is sokat tettek. Abban a tanévben 110 kilogramm használt elemet és 10 mobiltelefont gyűjtöttek össze. Az ezért kapott kuponjaikat beváltották, amin először labdákat vásároltak az osztálynak Decathlon-utalvánnyal, majd Legot. Ez utóbbit már nem tudták birtokba venni a gyerekek, mert a tanévzárás után érkezett meg, de az új tanév első tanítási napján megkapták a gyermekek. A gyűjtés nem fejeződött be, továbbra is hozhatják a használt elemeket, mobiltelefonokat, s az így összegyűjtött pontokért újabb ajándékokkal gazdagodhatnak a tanulók.