A jogosítványszerzés témájáról Tóth Györggyel, az AuTÓTh Iskola vezetőjével beszélgettünk, aki elmondta, a tanulók főleg a gyakorlati óradíjak esetében tapasztalhatnak áremelkedést. „A gyakorlati órák költsége megemelkedett, és közelít a nyugati árakhoz. Idén már nagyjából 10 ezer forint egy óra vezetés, ehhez jönnek még az elméleti órák és a vizsgadíjak, tehát megközelítőleg 400 ezer forintos összegre számíthatnak a jelentkezők” – számolt be róla az autósiskola vezetője. Ezen felül a pluszköltséget az extra gyakorlati órák, bukás esetén pedig a pótvizsga-díjak jelentenek, ezeket beleszámítva egyre közelebb kerülhetünk a félmillió forintos határhoz.

Az emelkedés ellenére nagymértékű kereslet-visszaesésről nem beszélhetünk, még mindig nagyon sokan szeretnének jogosítványt szerezni, jegyezte meg Tóth György. Ám ez nem mondható el minden iskola esetében, számos helyen ugyanis csökkenés tapasztalható az új tanulók számát illetően. A kereslet azonban egy év múlva valószínűleg növekedésnek indul, hiszen egy új törvényjavaslat szerint az állam a szakképzésben és középiskolában tanulók számára a vizsgadíjakon kívül mindent áll majd, írja a magyarnemzet.hu. E szerint tehát a fiatal tanulóknak az egészségügyi, elméleti és gyakorlati vizsgák díját kell majd kifizetniük, valamint a kötelező 30 óra felett vett órák díját is önerőből kell finanszírozniuk.

A fiatalok jogosítványszerzési kedvének megugrása azonban előre láthatóan jelentősen leterheli majd az autósiskolákat. Az autósiskola vezetője megjegyezte, több helyen az oktatók már most erősen leterheltek. Ez azért is van így, mivel Fejérben 40-45 százalék között van a gyakorlati vizsgák sikeressége, azaz minden második tanuló megbukik az első vizsgán, így a levezetett órák száma nem áll meg a harmincnál. Van, aki száznál is több órát vezet, emellett pedig az oktatóknak az új tanulókat is fogadniuk kell.

Tóth György kitért arra is, hogy a dunaújvárosi tanulóknak plusz egy akadály nehezíti még a jogosítványszerzést, ez pedig nem más, minthogy a városban már nincs lehetőség az elméleti vizsga letételére. Eddig az Október 23. téren álló Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontban vizsgázhattak a tanulók, de erre már nincs mód, ugyanis a hely alapos karbantartásra szorul. A KRESZ-vizsga miatt így Székesfehérvárra kell utazniuk a dunaújvárosiaknak.

Jelenleg tehát az árak magasak, a vizsgázáshoz pedig egy órát kell utazni. A jövőre nézve azonban a fiatalok helyzetét hatalmas kedvezmény könnyíti majd, addig pedig a 20 éven aluliak és a kisgyermekes édesanyák élhetnek kedvezményükkel: nekik ugyanis 25 ezer forint visszajár az elméleti tanfolyam és vizsga árából.