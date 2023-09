Garda azért nem aggódik, hogy ne végezte volna el mindenki a munkát, az viszont biztos, van még hova rutint szerezni, mivel tovább fiatalodott a csapat. Azonban az nagyon biztató, hogy vannak U17-es Európa-bajnok és U20-as világbajnok játékosok közöttük, akik nemcsak ott voltak, hanem szerepet is vállaltak a sikerekben. Mihók Attila szövetségi kapitányi kinevezése után Vad Lajos lett a szakvezető. Bizonyos dolgokban vannak más elképzelései, de arra nincs idő, hogy száznyolcvan fokos fordulatot vegyen a játékuk, de mostanáig is elég jól működtek a taktikáik. Csapatkapitányként eddig is nagy szerepe volt az edző és az együttes között, Vad már másfél éve a klubnál van, ez is nagy előny, hogy nem most kell megismerkedniük egymással.

– A szezon nekünk elképesztően húzós lesz, van, amikor heti két, három meccset játszunk a bajnokságban, a Magyar Kupában, és remélem, a BL-ben is, közben és utána pedig a válogatott-feladatok várnak ránk. Aki kitalálta, hogy januárban Eb, februárban pedig vb legyen, annak csak gratulálni tudok. Ez az olimpiai ciklus nem feltétlen a sportolók érdekeit nézi, de ezt csak zárójelben mondom – jegyezte meg.

Felvetettük, a csapatot évek óta leírják az aktuális szezonok előtt, aztán évről évre olyan kimagasló eredményeket értek el, amire senki nem számított. Most papíron ismét gyengültek.

– Ezek sokszor a csoda kategóriába menő eredmények voltak, de ezért Újváros az Újváros. Nyilván, feladni továbbra sem fogunk semmit, még ha erősebb ellenfelek is jönnek szembe. Persze, lesznek gyengébb meccsek, vagy vereségek is. Bízom a fiatalokban, jó helyen vannak, sokat lehet fejlődni, a rengeteg találkozó sok tapasztalatot hoz nekik. Remélem, sem sérülés, sem pedig betegség nem sújt minket, mert most nincs olyan bő keretünk, mint tavaly – fogalmazott.

Fotó: Laczkó Izabella

Aztán rátértünk a pénteken kezdődő BL-sejtezőre, a sorozatban szintén óriási meglepetésre a négyes döntőig jutottak az előző kiírásban. Megjegyeztük, az eredményeikkel magasra tették a lécet, s bizony sokaknak természetes, hogy ilyen eredményeket érjenek el.

Valóban, ez így van, sokan gondolják azt, hogy ez így működik, meg nekünk jár, mert sokat dolgozunk. De semmi nem jár, ha jól játszol, akkor sem biztos, hogy nyersz.

– Nekem ez a tizenegyedik szezonom itt, bajnokságot mégsem nyertem, pedig rengeteget tettem érte a többiekkel. Nem történik akkor sem semmi, ha nem leszünk a BL final fourban, vagy nem játszunk bajnoki finálét. Azt gondolom, elsősorban támogatásra van szüksége a csapatnak, akkor is szeressenek minket, ha nem úgy alakulnak a mérkőzéseink. Persze, ha igen, akkor együtt tudunk örülni.

Garda nem szeret és nem szokott jósolni, ráadásul a római csoportkörben teljesen az ismeretlenbe ugranak, mert annyira a szezon elején vannak. Így még videóik sincsenek a riválisokról, csak a névsorokat tudják. – Amennyiben úgy játszunk, és mindent megcsinálunk, amit tudunk, akkor nem akarom elkiabálni, de nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyen meg a továbbjutás.