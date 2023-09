Az eseményről a rendező egyesület elnöke, Vácz Zsolt tájékoztatott bennünket.

– A tavalyi évben megalakult az Aktív Magyarország által is támogatott Magyar Vízitúra Szövetség, aminek mi is a tagjai lettünk, ezért a konferenciáján is részt vettünk az idén tavasszal Úgy érzem, hogy az idei év során minden szempontban kitettünk magunkért. A helyi támogatók segítségével tudtuk létrehozni ezt a jelentős rendezvényt, amit város Duna szakaszának északi részén, a bázisunk környékén bonyolítottunk le.

Kik voltak a résztvevők?

– A Magyar Gyermek és Ifjúsági Flotta csapatai: Dunaharaszti, Százhalombatta, Szigetszentmárton, Újpest, és természetesen a mieink izgalmas versenyeken mérték össze a felkészültségüket, és remek szabadidős programokon élvezték egymás társaságát. A versenyt a 21. életévüket május 1-ig betöltőktől fiatalabbak számára rendeztük meg. Nyilván a korhatárt már túllépők ezer szállal kötődnek az egyesületükhöz, így aztán ők is eljöttek, de „csak” nagyon hasznos segítőként. Örömmel érkeztek, mi is úgy fogadtuk őket. Aztán persze egy kis szívfájdítás után hamar indítottunk nekik egy Senior kategóriát, ahol bemutathatták a tudásukat a fiatalabbaknak. Mindenki jól járt vele.

Fotó: Balogh Tamás

Hogyan alakult a versenyprogram?

– Szombaton bonyolítottuk le. Reggel egy szolid esőt kaptunk a nyakunkba, de mivel nem nagyon kámpicsorodtunk el miatta, hamar abba is hagyta. Tíz órára kitűztük a pályát és megkezdtük az evezős és kormányos versenyünket, sőt az elméleti vizsgán a tesztekkel is túljutottunk. Természetesen teljesen „visszafogottan és csendesen” zajlottak az események… Nekünk voltak alsó tagozatos gyermekeink is, akiknek örömet okozott a közös program a nagyokkal. Ennyi boldog fiatallal remekül, sok énekeléssel és tánccal telt az idő. Megkoronáztuk vele a kemény, sportos napot. Egy különlegességet hadd mondjak el róla: ezek a gyermekek a szüleikkel együtt voltak jelen, akik szintén jókedvűen és aktívan vettek részt ebben a hangos, de szolid mulatságból. Azt hiszem, hogy a hasonlóra sajnos kevés példát találunk. Ebből a hangulatból még a vasárnap délelőttre is jutott, így aztán mindenki jó élményekkel feltöltődve utazhatott haza. Egy rendkívüli, mozgalmas és hosszú hétvége áll mögöttünk. A feladatokból az egyesület minden tagja, aki megtehette, a kicsik és a nagyok egyaránt kivették a részüket. Közös volt a fáradtság és most a siker öröme is. Ez utóbbit már az esemény zárását egy napon belül követő köszönő levelek hangulatából is lelehet mérni. Nagyon boldogok vagyunk miatta.

Vácz Zsolt

Fotó: Balogh Tamás

Kik voltak az esemény támogatói?

– Ahhoz, hogy ezt a szép eredményt elérhessük szükségünk volt Dunaföldvár város vezetésének, intézményeinek, jó néhány vállalkozójának és a sok magánszemélynek a támogatására. Kiemelkedően hasznos partnerünk volt a helyi Polgárőrség szervezete. Meg kell említsem Géczi László Balázs önkormányzati képviselő nevét, aki nem kis összeggel és a tevőleges munkájával is hozzájárult a komfortunkhoz. Ő például kiváló szakács is, akinek örömmel fogyasztottuk az ételeit. A támogatóink valószínűleg szívesen hallották volna, ahogy a vendégeink emlegették őket, hogy milyen finomak a Kálmi füstölt árúi, a Princz pékség kenyere és egyéb finomságai pedig fantasztikusak, nem beszélve az Andi zöldségbolt ajándék gyümölcs és primőr küldeményéről aztán, hogy a Sebi szóda a legjobb, amit eddig kóstolhattak. Nagyon büszkék voltunk rájuk és a többiekre is, akik a lehetőségeikhez mérten hozzájárultak az esemény színvonalas megtartásához.

– Az először ideérkezőket megfogta ez a panoráma, amit itt, Dunaföldvár északi Duna-partján, ebben a mesébe illő környezetben élvezhettek. És azért nem mellékesen azt is elmondhatom, hogy a szakmai résszel és az ellátással is nagyon meg voltak elégedve. A tevékenységünk egyértelműen a vízi sporthoz a kenuzáshoz kötődik. Igyekezünk ezt nagyon sok gyermekkel megszerettetni, de a célunk „csak” az, hogy valamennyien vízi jártasságot szerezzenek, és mindannyian jókedvűek, egészségesek legyenek. Ez nálunk egy hobbi tevékenység. Ezért nem tervezzük a versenysportra való felkészítésüket és az abban való menedzselésüket. A vendégeink megjegyezték, hogy tavalyi rendezvényünkön jó néhány kicsi baba is megjelent a szülei karján, akik az idén már komoly vízi gyerekekként totyogtak közöttünk és szemmel láthatóan élvezték ezt a közeget és a programokat. Ez egy üzenet. A kicsik a családjukkal és azok barátaikkal érkeznek és együtt vesznek részt a túráinkon, amik ezáltal közösségépítő és az ő kötelékeiket erősítő eseményekké válnak.

És a folytatás?

– Egyértelmű, ha a gyermekek már kicsi korban megbarátkoznak a közeggel és megszeretik a vízi életmódot, onnét könnyen választhatják a versenysport világát is. Mi ezt örömmel vesszük, mert a küldetésünk ezzel az egyik célját elérte. Nagyon örülök, ha egy utánpótlásbázis lehetünk az egyre sikeresebb dunaföldvári kajak-kenu egyesületnek, ahol lehetőséget kaphatnak a céljaik eléréséhez. Nem csak én, hanem az egész csapat is büszke lehet rájuk.