Merthogy a kéttagú formáció tavalyi fellépésén felmerült, hogy miért nem játszanak sokkal több olyan nótát, amit a közönség is jól ismer, szóval egy olyan tribute zenekar működését kérték számon rajtuk, amely sok zenekar nótáját eljátssza, nem csak egyét, szóval, mintha egy Jukeboxban kiválasztható lenne a következő szám. Nem túl gyakori ez a megoldás. A fiúk mégis bevállalták, sőt, megfejelték azzal is, hogy a koncertből kvízjátékot varázsolnak. Magyarul, ők eljátszanak egy számot, és a közönségből verbuválódott csapatoknak kell kitalálni nem csak azt, hogy melyik zenekar, de azt is, hogy melyik album, melyik száma volt, és mindez mikor látott napvilágot. Ez sem egy egyszerű feladat. Ezzel az elhatározással állt a dob-szólógitár összetételű banda a színpadra szombaton késő este.

Fotó: LI

Annyival még megnehezítették a közönség dolgát, hogy mindenféle elektronikus segítséget kizártak, a Shazam és a Google használata így a résztvevőt zárta ki a játékból. Néha úgy tűnt, Mission: impossible. Pedig nem, csak mint kiderült, a megfelelő korosztályhoz kell tartozni, amelynek tagjai elsőre vágják, hogy például a kétezres évek Nu Metál felhozatalából éppen kiről, miről van szó. Mint kiderült, vannak, akiknek nem csak hogy nem jelent lehetetlent a feladat, de egyenesen azt is rávágják, az énekes melyik korszakáról van szó, és milyen felállásban játszott éppen a zenekar. S persze voltak olyanok is, akik egy-egy ismertebb darabnál sikítottak fel a felismeréstől, s voltak olyan boomerek is, akik – mint én is – csak az est egy pontján gondolták, hogy ezt biztosan ismerik. Mindettől függetlenül a Scage fiúk kellően őrültek, szórakoztatóak és tehetségesek ahhoz, hogy a kellemes este érzése mindenkiben kialakuljon. Nyilván, azok őrzik majd tovább az este emlékét, akik valamilyen nyereménnyel is gazdagabban tértek haza, de tőlünk nyugodtan folytatódhat a hagyomány, jöhetnek a fiúk jövőre is.

Fotó: LI

A nyári szezont bezárták, ami azzal is jár, hogy indul az őszi-téli szezon, amiről az már tudható, hogy a Kaptár alagsori színpadán is megmarad az akusztikus vonal. Mindjárt szeptember elsején a Stula akusztikkal indul, majd október 6-án a Szekeres x Barbaro követi, novemberben Újvárosi Akusztik Feszt szerepel a kínálatban, decemberben pedig a Diabolus in Musica lép fel.