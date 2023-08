Immár harmadik éve fogadja a művészeket Rácalmás, ahol a szimpózi-umhoz méltó helyszíneken, a Nagy-szigeten és a Jankovich-kúriában al-kothatnak. Az idei programsorozat a víz és a ritmus témájára épült. A művészek a nagy-Duna és annak mellékága által határolt háromszög alakú területet vették birtokba, a gyalogoshíd, az öreg körtefák, a tanös-vény, és a környezetében épült, mára teljesen megújult létesítmények között. A csodálatos természeti környezetben készült alkotások a Janko-vich-kúria főépületében kialakított galériában egy kiállítás keretén belül kerülnek közszemlére, a hely egyben a kiegészítő programként megtar-tott előadások helyszíneként is szolgál.

A szervezők több programmal is készültek idén, ennek keretében Lieber Erzsébet DLA (Doctor of Liberal Arts) Munkácsy-díjas képzőművész előadásának lehettünk részesei augusztus 15-én, kedden. Az előadás annak a problémának a körüljárásához kínált példákkal alátámasztott aspektusokat bemutatni, hogy a fizikai, kémiai és biológiai tényezőkön túl milyen anyagi-mediális és formai-strukturális alapjai és okai vannak, hogy a víz, ez a mára tudományosan bizonyított „emlékező” – mert információkra reagáló és azokat tároló – médium meghatározó szerepet játszik az emberi kultúrában, vallásokban, művészetekben, az egyéni és a kollektív tudattalanban és emlékezetben.

Az előadó sok más mellett beszámolt egy kísérletről, ahol a vízcseppeket elektromossággal, mobiltelefonnal stimulálták, amelynek hatására megváltozott a formája.

A víz ugyanis reagál az információkra, tárolja azokat, és mint az események tükre, rögzíti is ezeket. Ez nem elhanyagolható, hiszen mint elhangzott, a felnőtt emberi szervezet kétharmad része víz, és körülöttünk is mindenütt víz van. A lebilincselő előadáson szó esett a víz szimbolikájáról is, mint például a keresztény kultúrában a szenteltvíz, vagy a keresztvíz.

A bemutató során az előadó saját alkotásaival, fényképezőgéppel készült objektív festményeivel, papírképeiről, kollázsairól készült felvételekkel illusztrálta mondanivalóját. Ezekből néhány a kúria főépületében kialakított galériában megrendezett kiállításon is megtekinthetőek lesznek.

Az alapvető kérdés, amelyre előadása során válaszokat adott, hogy mi olyan érdekes a vízben a vizuális művészek számára? Mint elmondta, a vízfelszín interfész, érzelmek és asszociációk tere. Számos alternatív

képi világ lehetőségét hordozza. A vízfelszín egészében vagy részeiben mozgó felület: mélységi vagy felszíni, fény- és árnyékformák együtt jelennek meg. Végezetül Lieber Erzsébet kihangsúlyozta, hogy a művészet olyan ellen-világ, amely másképp mutatja meg a hétköznapokat. A víz pedig – amely állandó mozgásban van – olyan téma, akár egy animációs mező.

A szimpózium további programjában szombaton, 16 órától Légköri vízgenerátorról tart online előadást Tőkés Katalin. Az előadás a kúriában kivetítve, illetve online tekinthető meg. Továbbá nyílik majd egy eklektikus válogatás kiállítás is a résztvevő művészek alkotásaiból majd augusztus 19-én délután.