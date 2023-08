Van megoldás, hogy könnyen átvészeljük a hőséget. Egyszerre szép és praktikus a fonás. Az előszállási Garbacz-Kanik Szilvia beszélt nekünk munkává nemesedett hobbijáról.

Fotók: amatőr

– Néptáncos voltam, így már akkor is fontam frizurát és mások haját is. Aztán a nagynénémnél, aki fodrászként dolgozik, nagyon sok szép frizura elkészítését megcsodáltam, akkor is különösen tetszettek a fonás technikával készültek. Sok ilyen témájú videót néztem, amiből próbáltam a fogásokat ellesni. Majd később én is kitanultam a fodrász mesterséget, és egy külön tanfolyamot is elvégeztem, ami kifejezetten a fonásra specializálódott. Jelenleg két kisgyerekemmel itthon vagyok.

Mivel egyikük féléves, a nagyobbik kétéves, és egyelőre Előszálláson nincs bölcsőde, ezért itthon csak hobbiszinten fonok. A kedvencem a holland fonás. Ha igazán jól sikerül, akár egy-másfél hétig is szép lehet a frizura. Már az is feldobja a megjelenést, ha nem az egész hosszában fonjuk végig a hajat, csak egy látványos részen, az arc közelében használjuk ezt a mozgalmas technikát.

Minden hosszú hajúnak javaslom a fonást, mert nagyon mutatós. Télen azért, mert a sapka nem nyomja le a frizurát, nyáron pedig azért, mert nem melegít – mondta el portálunknak Szilvi.