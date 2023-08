Fotó: Török Tímea

Már 2022-ben megalakult a Templom 300 nevű munkacsoport Králl Gabriella vezetésével, amely az ünnepségsorozat szervezésével foglalkozott. A színvonalas programok június 10-én kezdődtek: 16 órakor a Bálint Ágnes Művelődési Ház Lívia Termében 300 év emlékei, értékei címmel egyháztörténeti kiállítás nyílt. A főszervező Kirinovics-Bőle Petra volt, de közreműködtek az egyházközség tagjai, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár igazgatója és levéltárosai, az Adonyért Alapítvány, valamit a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói is hatalmas lelkesedéssel, egymást támogatva dolgoztak a kiállítás létrehozásában. A kiállítást Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója nyitotta meg a nagyszámú érdeklődő jelenlétében. A tárlat időrend szerint haladva mutatta be a település múltját. Sok más mellett a látogatók egy igazi egyházi és helytörténeti kincset is láthattak, a templom első oltárkő tokját. Mert Adony az 1332-es vatikáni összeírás szerint már templomos hely volt.

Fotó: Török Tímea

A közösségnek otthont adó, Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt templom mostani formáját 1723-ban nyerte el. Ehhez kapcsolódóan Rózsafi János Nem egy házat, hanem egyházat építünk címmel tartott előadást a művelődési házban, valamint ugyanennek a műfajnak adott teret a templom is A teremtés 7 napja elnevezésű programmal. Több koncert is volt a jubileum alkalmából, amelyen fellépett Navratil Andrea és Mali Katalin, az Adonyi Gyöngyvirág Kórus és a Szironta Harangegyüttes is.

Fotó: Török Tímea

A több hétig tartó ünnepségsorozat csúcspontja a július 1-jén 11-kor kezdődő szentmise volt, amelyet Spányi Antal megyés püspök celebrált, Ugrits Tamás pasztorális püspöki helynök és Bódai József esperes, plébános közreműködésével. Majd július 2-án 9 órától Sarlós Boldogasszony-ünnepet tartottak és agapét, majd 15 órától a közművelődési intézményben a templom évfordulójára készült film- és könyvbemutatón vehettek részt az érdeklődők. 300 éve Adony szívében, ezt a címet viseli az a csodaszép kiadvány, ami különleges ajándékként készült az adonyiaknak a plébániatemplom háromszáz éves évfordulójára. A kötetet a Planning & Trading Kft., az adonyi származású Takács Lajos és családja készíttette el a város és a templom közösségének. A kötethez Spányi Antal megyés püspök írt előszót.

Fotó: Török Tímea

Falak, amik összekötnek címmel készült Adony Város Önkormányzatának megbízásából egy dokumentumfilm is, azzal a céllal, hogy maradandó emléket állítsanak a templom tiszteletére, amely három évszázada szolgálja Adony lakosságát a történelem viharaiban, és ma is fontos szerepet tölt be a város életében. Ahhoz, hogy ez az elképzelés megvalósulhasson, a Fejér Vármegyei Önkormányzat biztosította a támogatást, így a tervből valóság lett. Azok, akik nem vettek részt az eseményen a BAMHK Youtube-csatornáján megnézhetik ezt a látványos alkotást.