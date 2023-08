A Duna-parti helyszínre vasárnap 12 órától várták a látogatókat, ekkortól kezdődtek ugyanis az interaktív programok, amelyek egészen kora estig tartottak. A gyerekek részt vehettek arcfestésen és kézműveskedésen, de az ugrálóvárat, mesepostát, mobil kalandparkot és a klasszikusnak számító gólyalábakat, valamint hordólovaglást is kipróbálhatták. Emellett a fesztiválozók megmérethették magukat különféle sportprogramokon, de lehetőség volt kijutni szabadulószobából, vagy éppen a virtuális valóságba is elutazhattak VR-szemüvegek által.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A színpadi programok 13 órától kezdődtek, ekkor az ünnepélyes megnyitó után a Löfan Mazsorett Csoport lépett fel. A tehetséges mazsorettek előadása után következett a kenyérszentelés államalapításunk évfordulójának ünneplése alkalmából. Az új kenyér szentelésén Pintér Tamás, ­Dunaújváros polgármestere, valamint dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, augusztus 20-án egy igazán fontos döntést ünnepelünk, Szent Istvánnak azt a döntését, „amellyel a nyugati kereszténységet vettük fel, illetve a nyugati kultúrkörhöz csatlakoztunk”. Hozzátette, ez a döntés több mint ezer éve szilárd lábakon áll, és remélhetőleg még ezután is megmarad majd.

Ezután az egyházak helyi vezetői, Baltási Nándor római katolikus plébános, Czeglédi Péter Pál református lelkész, Kovács István görögkatolikus parókus, valamint Stermeczki András evangélikus lelkész megszentelték és megáldották a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret, amelyet Pintér Tamás polgármester szeletelt fel.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A kenyéráldást követően kezdetét vették a bemutatók, előadások a gyerekszínpadon, nem sokkal később pedig a nagyszínpadon is elkezdődött a buli. A színpadi és interaktív programokkal egy időben idén először szabadegyetemi előadásokon is részt vehettek a fesztiválozók. Ezeken az interaktív kurzusokon olyan, a társadalmat érintő izgalmas témákról tartottak előadásokat, mint a zöld autózás jövőképe, a jövő okos-város koncepciója, a sport mint életpálya, de a résztvevők még a spanyol nyelv rejtelmeibe is betekintést kaphattak.