A Tarr Gábor Alapítvány egy olyan rendezvényre hívja mindenhonnan az érdeklődőket szombaton délutánra Rácalmásra, a Szentháromság tér 11/2.-be (ami Meseország címe), ahol minden korosztály jól érezheti magát – együtt, közösségben. A Mesélő ófalu nevet viselő minifesztivált hagyományteremtő céllal indítja útjára az alapítvány, célja pedig az, hogy megmutassa mindenkinek a rácalmási Ófalu értékeit, kulturális sokszínűségét, valamint a valaha itt élt, és a napjainkban is itt élő és alkotó művészeket.

A program 15 órakor kezdődik egy helytörténeti sétával Németh Miklósné kalauzolásával, a „Nyitott Porták” keretében pedig megismerkedhetnek néhány helyi művész lakhelyével és munkáival is. Bosnyák László fotóiból és Gálné Then Szilvia festményeiből válogatott kiállítások színesítik a kínálatot, a gyerekeket népmesevetítés szórakoztatja majd. A könyvteraszon pedig helyi szerzők köteteit lehet megvásárolni. Udvari Emese meséit és Lendvainé Erzsike versműsorát több alkalommal is meghallgathatja a közönség. Portrérajzoló, hennafestő és spirituális tanácsadás is várja a vendégeket.

A színpadon 19 órakor kezdődik a Louis Armstrong show Dervalics Róberttel és zenésztársaival. 20 órától Gyalus Bogi énekel, 20.30 órakor zenés táncmulatság veszi kezdetét a Sakk-Matt Companyval.