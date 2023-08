Minden adott volt ahhoz, hogy ismét egy remek hangulatú programot tudhassanak maguk mögött a résztvevők. Nemcsak helyiek voltak, sokan érkeztek Dunaújvárosból, és jelen volt Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője is. Nagy Attila, a település polgármestere lapunknak elmondta, ez volt immáron a huszonnegyedik halas kavalkádjuk. Hagyományos és népszerű rendezvény, amely részben talán annak is köszönhető, hogy minden korosztálynak ad valami pluszt a kínálata, illetve találhat kedvére való programelemet benne, a horgászattól kezdve a főzés át a gyermekek szóló foglalkozásig. A kicsiket például ugrálóvár és arcfestés is várta. Mint azt a polgármester hozzátette, az volt a fő szempont a szervezésnél, hogy a résztvevők jól érezzék magukat és hogy ne terheljék a büdzséjüket. Önkormányzati rendezvényről van szó, de a polgármester kiemelte a Bárka Vendéglő hathatós segítségét a lebonyolításban, hiszen a területet, az infrastruktúrát az étterem tulajdonosi köre biztosította hozzá.