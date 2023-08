Az Előszállási Könyvtári, Információs és Közösségi Hely közművelődési szakemberei szünidei rajzpályázatot hirdetnek óvodás és általános iskolás gyerekeknek. Felhívásukban arra kérik a lurkókat, hogy mutassák meg alkotásaikon keresztül, hogy mit jelent számukra a felhőtlen időtöltés évszaka, a nyár. A szakemberek szerint ugyanis az élményeket, a legemlékezetesebb pillanatokat nagyon hasznos több módon megfogalmazni, nem egyszerűen szavakba önteni, hanem az emlékképeket le is lehet rajzolni. A pályázaton 3 és 14 év közötti gyerekek vehetnek részt. A rajzok készülhetnek ceruzával, vagy zsírkrétával és a helyi könyvtárban lehet eljuttatni. Személyesen is le lehet adni az intézményben a rajzokat, vagy az ismert e-mail címre is elküldhetik a műveket. A jutalmazás módját és idejét a település könyvtárosa határozza meg a beérkezett alkotások mennyiségétől függően. De minden pályázót arra kérnek, hogy ne mulassza el feltüntetni a pályázat hátoldalán az alkotó nevét és életkorát. A beküldési határidő szeptember 16.,a szervezők minden résztvevőnek könyvjutalmat ígérnek.