A Padbol Nemzetek Európa Kupájának ad otthont a szombathelyi Illés Akadémia az előttünk álló hétvégén. A megmérettetésen a spanyol, a portugál, az olasz, az osztrák és a román ellenfeleiket fogadják legjobb magyar játékosok. A részletekről Horváth Attila, a Magyar Padbol Szövetség operatív igazgatója nyilatkozott lapunknak.

– Ez a nagyszerű esemény kínálja a lehetőséget arra, hogy röviden, de szóljunk erről a Magyarországon is imponáló gyorsasággal fejlődő sportág alapjairól. Az már egészen biztos, hogy a labdajátékok kedvelőit elsőre megfogja a lábtenisz, a fallabda, a röplabda és a tenisz leglátványosabb elemeit öröklő, villámgyors, és végtelen kreativitásra lehetőséget játék. Mára már az is biztos, hogy a labdarúgás minden korosztálya számára egy pótolhatatlan lehetőséget biztosít a fejlődésükre. Egy hihetetlen statisztikai adat: a játékban résztvevő két páros tagjai percenként tíznél is többször érnek a labdába, vagyis villámgyorsan kell döntéseket hozniuk, ez pedig egyértelműen a javukat szolgálja.

– Nemzetközi összehasonlításban mi a helyzet?

– Az első Padbol Nemzetek Európa Kupáján Ausztriát, Németországot és Olaszországot megelőzve szereztük meg az elsőséget, Bécsben, a Práterben egy évvel ezelőtt. Akkor a Bócz Tamás–Zombori Zalán, és az Illés Béla–Halmai Gábor harcolták ki az elsőséget.

– Címvédőként milyen eredményt szeretne elérni a magyar csapat?

– Az teljesen egyértelmű, hogy mindig, minden sportember a lehető legmagasabbra tör, aztán a megmérettetések kihívásai rangsorba szedik őket. A tavalyi ragyogó siker után megpróbáljuk azt a formánkat átmenteni a mostani alkalomra

– Mi lesz a menetrend, milyen eredmény várható?

– Ezen a versenyen a hat nemzet huszonnégy padbolos kiválósága tizenkettő csapatba szervezve vág bele a négy pályán lebonyolításra kerülő mérkőzés sorozatba. A helyszínt pedig a sportág minden igényét kielégítő Illés akadémia adja