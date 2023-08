Előszállási maradt

– Itt születtem és előszállási is maradtam. Szeretem az itt és a környékbeli településeken élő, nyíltszívű embereket. A munkahelyeim is idekötöttek. Előbb a gyógyszertárban, aztán az önkormányzatnál, és most már huszonegyedik éve itt dolgozok.

A jó hírűek lettek

– Mindig azt gondoltam, hogy a mi intézetünk attól ilyen, amilyen, és a jó hírünk is abból származik, hogy megpróbálunk az itt élőkkel szívvel-lélekkel törődni és megfelelően ellátni őket. Igyekezünk a családjaikkal jó kapcsolatot fenntartani. Ez a személyiségemből fakad, alapból ilyen vagyok, és azt szeretem, ha a kolléganőim is hasonlóan empatikusak. Meg van bennünk a gondoskodásra való hajlam.

Mintha az itt élők a rokonává vált volna

– És persze a családtagjainak is, hiszen ők egy nagyon fontos hozzátartozójukat bízzák ránk, akit sajnos nem tudnak ellátni. Számtalan alkalommal keresnek föl személyesen, vagy telefonon is, ami miatt bizalmi kapcsolatba kerülök velük. Ez nem szándékosan történik, hanem a megoldásra váró élethelyzetek miatt alakul így. Szeretek értük dolgozni. Ebben a munkában az ad nekem igazi örömöt, ahogy az itt lakók a tőlünk kapott szeretetet folyamatosan viszonozzák.

Lehet önnek kedvenc lakója?

– Úgy gondolom, hogy én mindenkiben megtalálom azt, amitől azzá válhat. Az elmúlt húsz év alatt a maga módján mindenki a kedvencemmé vált. Imádom ezt a helyet, és mindenkit szeretek, aki itt van velünk. Távolról, séta közben, a hátáról is felismerek mindenkit.

Fotó: Balogh Tamás

Ez az intézet nem egy panzió

A színvonala nyomán a négy csillagot simán megadnák nekik. Az itt lakók viszont nem egy nyaralásra, vagy egy szabott rövid időre érkeznek, hanem a régi helyett egy új otthont szeretnének maguknak. Úgy tűnik, hogy itt megtalálják.

– A legtöbben, miután eldöntötték, hogy beköltöznének egy ilyen helyre, és megnézik a miénket, alig várják, hogy jöhessenek. Az már egy nehezebb helyzet, amikor a családnak kell eldönti, hogy a papát, vagy a mamát be kell költöztetniük egy hasonló intézetbe, mert ők nem tudják ellátni. Nekünk is van házirendünk, amit a közös, békés együttműködés érdekében az itt lakóknak követniük kell. Nem szokott nehézséget jelenteni a számukra. Van egy olyan Jani bácsink, aki már húsz év óta jókedvűen, barátságban él itt nálunk.

Kik költözhetnek be?

– Nyolcvan év alatt azok, akiknek jelentősen megromlott az egészségügyi állapotuk, amit egy teszt segítségével alaposan felmérünk a döntés meghozatala előtt. A fölött alanyi jogon bárkit fölvehetünk, ha van szabad férőhelyünk és ez egy igen nehéz kérdés. Az első helyen várakozók már két és fél éve töltik be azt a helyet, mert azóta nem szabadult fel lakrészünk. Emellett naponta több telefonáló jelentkezik nálunk, akik azonnali elhelyezést szeretnének, de nem tudunk nekik segíteni. Sajnos ez egy súlyos, országos jelenség.

Fotó: Balogh Tamás

Kedves igazgatónőnek is szólíthatnák

– Az igaz, de valószínűleg meg sem hallanám, mert én Klári maradtam. Egyszer volt egy kolléganőnk, aki az első napon így szólított, de hamar meg is mondtam neki, hogy ha itt akar maradni, akkor hagyjon fel vele! A faluban is mindenkinek az vagyok, itt pedig Klárikának szólítanak.

A munkaideje?

– Általában reggel nyolcra járok, de a telefonom folyamatosan be van kapcsolva ezért, ha az én segítségemre van szükség, napi huszonnégy órában elérhető vagyok. A korábbi időszakban nagyon sok feladat várt rám, de amióta dr Illyés Szilvia az intézményvezetőnk velünk dolgozik sokkal könnyebb lett az életem. Elvileg azóta, a napi nyolc órába belefér a munkaidőm. Én az ügyvezető vagyok. Ez az intézmény a mi családunk és egy másik saját vállalkozása, de érzelmileg is erősen kötődök hozzá. Ezért aztán, mint egy gazdaasszony, naponta végigjárom a ház minden pontját, hogy a saját szememmel is lássam, hogy minden rendben van-e és hol, mire van szükség.

A büszkeség

– Nem szeretek én dicsekedni és büszkélkedni sem, de most kivételt teszek és bevallom, hogy mindennap büszke vagyok az intézményünkre a külleme, az ellátásunk színvonala és a lakóink elégedettsége miatt.