1973-ban lépett be először az Ikarus autóbuszgyár területére Moór Gyula, aki akkoriban a Technológián kezdte meg a munkát. A Feol Podcast vendégeként elmesélte, tulajdonképpen teljesen véletlenül került a székesfehérvári gyárba, ahol aztán több munkaterületen 50 éven dolgozott. Moór Gyula olyan fontos mérföldkövekhez adta szakmai tudását, mint a híres 300-as sorozat fejlesztése, de ott volt a gyártás újraindításánál is 2017-ben. Hogy milyen élményeket szerzett az Ikarusnál töltött öt évtized alatt? Hogyan élte meg a gyártás folyamatának fejlődését, változását? Milyen tervekkel néz nyugdíjas évei elé? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad Moór Gyula a Duol Podcast vendégeként.