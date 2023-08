Mezőfalva történetében eddig még nem tapasztalt helyzetet igyekeznek megoldani az emberi fogyasztásra alkalmatlan ivóvíz pótlására. Az önkéntesekkel a SPAR áruház parklójában találkoztunk, ahol Márok Csaba Mezőfalva polgármestere, Bán Balázs önkormányzati képviselő és Mezőfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesületének csapata tartott egyeztetést a szőlőhegyi terület ellátása érdekében. Az akcióról Mezőfalva polgármesterét kérdeztük:

- Mezőfalva szokatlan helyzetben van. Mit lehet tenni a megoldás érdekében?

- Először is nincs vészhelyzet! Szokatlan helyzet van, de nincs vészhelyzet. Az ívóvíz ellátási problémák miatt a falu belterületén a nap folyamán a szolgáltató már biztosított egy lajtot, vízvételi helyet, ahol a lakosság hozzáfér az ivóvízhez, illetve ásványvíz hozzáférést is biztosítottak. A kijelölt pontok a polgármesteri hivatal előtt és a vízmű telepnél vannak. A mai napon, egyeztetve a szolgáltatóval, rendeltünk ásványvizet, ami meg is érkezett. Ezzel kimegyünk Szőlőhegyre, mert ez a külterületi rész is érintett. Ott is vannak gyerekek, és ott sokkal nehezebb a dolog.

- Akik a belterületen mozgásképtelenek, azok miként jutnak vízhez?

- Akik nem tudnak a pontokra elmenni, vagy járóképtelenek azokat valaki ellátja, és ők tudják, hogy nekik mi kell. Én a nyugdíjasokkal beszéltem. A nyugdíjasoknak facebook csoportjuk van, ahol kommunikálnak egymással és jelzik a problémákat.

- Mi várható a javulás tekintetében?

- A javulásról az szól, hogy már a keddi napon levették a mintát. Ennek eredménye csütörtökön realizálódik. A második mintát ma, szerdán vették le, aminek az eredménye péntekre lesz meg. Tehát péntekre várható a feloldása ennek a helyzetnek.

Két kocsi is állt a parkolóban Fotó: Horváth László

- Többen kérdezték, hogy csak ivásra vagy főzésre is alkalmatlan jelenleg a víz? Ellentétes információk is napvilágot láttak.

- Az ÁNTSZ szerint nem alkalmas ezekre, ezért hozattunk lajtot és a lajtban lévő víz alkalmas a főzésre, ivásra.

- Tehát csütörtök, péntek még így lesz a víz megoldva?

- Csütörtökön én már próbálok informálódni. Ha ekkor lesz eredmény, ígérték, azonnal szólnak és ezt továbbítjuk. Tájékoztatás lesz és ez már jó hír. Ami még a történethez tartozik, július 27-én vettek egy mintát, ami nem volt jó. 27-én volt egy csőtörés is, ahol szintén kellett mintát venni, ami jó volt. Egy kicsit ellentmondásos volt a dolog. Nem tudjuk a teljes igazságot, így a biztonság a legfontosabb. Reméljük minden rendben lesz, de ennél gyorsabban nem lehet. A pontos vizsgálat kettő nap.

Az önkéntes tűzoltók egy részt az ERÖV részéről, más részt saját erőből osztja a vizet – tette hozzá Pethes Bálint.