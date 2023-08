Fekete Edit a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület vezetője nagyon bízik benne, most már hagyománnyá válik a rendezvény

Fotó: Horváth László

Rekkenő hőség ide vagy oda, szombaton sátrat állítottak a baracsi civil szervezetek, intézmények tagjai és természetesen magán emberek, családok, vagy éppen baráti társaságok is. A futballpálya edzőfüvére hirdetett rendezvény szervezője a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület, akik nem bízták a véletlenre az idei bulit. Megterveztek mindent alaposan és az úgy is lett. Erre talán a legjobb bizonyíték, hogy a lecsókészítő versenyre 12 csapat összesen 16 főzettel készült. Meg talán versenyen kívül is voltak később résztvevők. Fekete Edit a rendező egyesület vezetője így nyilatkozott az eseményről:

– Még mindig csak reménykedünk, hogy hagyomány lesz a programunk. A cél változatlanul ugyanaz, hogy az évet jó hangulatban, barátsággal, remek szórakozással zárja a baracsi közösség a nyarat. Aki kijön, mindenki érezze jól magát.

A hangulat ezúttal is fantasztikusan jó volt

Fotó: Horváth László

Miért pont a lecsóé a főszerep?

– Mert ennek van most szezonja és kevés ember van, aki nem szereti. Egyesületünk például háromféle lecsót készít. Lesz hagyományos, lesz harcsás és lesz egy meglepetés kreációnk is, amivel versenybe szállunk. A lecsót könnyű elkészíteni, hamar megfő. Az ízesítéshez pedig már csak a fantázia szabhat határt. De azért figyelni kell, mert ugyanolyan könnyű elrontani is! Az arányok nagyon fontosak – hallottuk a verseny előtti pillanatokban.

A baráti találkozások fontos része a nyárzáró bulinak. A képen a baracsi nyugdíjasok

Fotó: Horváth László

Az előbb elhangzottakat erősítették meg a csapatoknál kapott információk is. Az egyik baráti társaságnál két fiatalasszony sürgölődött az alapanyaggal. A Parázs-Varázson is rendszeresen részt vesznek. Most itt a lecsófesztiválon próbálják a főzőtudományból kihozni a legjobbat. Ízig-vérig magyar étel a lecsó – mondták a munka közben, amibe ezúttal csülkös húst is tesznek. A titka jó lecsónak, szívvel, lélekkel kell készíteni, enyhén csípősen.

A lecsófőző verseny 1. és 2. helyezettje is az önkormányzat csapata. (balról) Kovács Pannika, Fehérvári József, Siposs Kornélia és Várai Róbert. 3. Czinkon Krisztián (zöld póló)

Fotó: Horváth László

A főzés mellett kitűnő programok is várták a lecsófesztivál résztvevőit. A színpadon zenés, táncos előadás gyermekeknek és felnőtteknek. A sátrak előtt boksz edzés és a büntetésvégrehajtás közreműködésével kutyás bemutató, arcfestés, ugrálóvár és még számos szórakozási lehetőség volt. A fellépők között üdvözölhettük a Baracsi Négy Vándor Óvoda kollektíváját mesejátékkal. Fergeteges táncot roptak a Baracs Néptáncegyüttes tagjai. Kitűnő előadást hallhattunk a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület Dalkörétől, kiegészülve a Hantosi Dalkörrel. Fábián Éva is remekül megmozgatta a gyerekeket énekes produkcióval, és a Löfan Mazsorett Csoport is fantasztikusan mutatott a színpadon. Végül Bach humorista és a Fiesta fellépése zárta a nyarat Baracson.