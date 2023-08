Sikeres rendezvény 1 órája

Nagyszerű ünnep lett a daruszentmiklósiak falunapjából

Hogy mi kellett hozzá? Egy remek helyszín, amit az ő csodálatos Falparkjuk biztosított. Egy olyan műsorsorozat, amiben több korosztály megtalálhatta a számításait, és olyan programok is, amiben a magukat aktivizálni szeretőknek valók. Ezt a nem egyszerű feladatot a Rauf Norbert polgármester vezette szervező és lebonyolító stáb az idén is hibátlanul oldotta meg. Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője is jó érzéssel vett részt az eseményen, annak ünnepi, hivatalos részén is.

Balogh Tamás

Fotó: Balogh Tamás

A daruszentmiklósi falupark ismét bizonyította a remek adottságait. Amit biztosra lehet venni, hogy a már hagyományosan professzionálisan előkészített eseményen évről évre a vendéglátók, a stáb és a fellépők mellett a közönség is kiválóan fog teljesíteni. Igaz, az utóbbiakat a kánikula óvatossá tette, ezért előbb a kellemes liget fái között kerestek és találtak menedéket, aztán úgy délután fél öttől, ahogy a környező fák árnyéka már megvédte a nézőteret, azt vették birtokba, hogy aztán hajnalig mulassanak. Nekik az volt a „dolguk”, és ők sem hibáztak benne. Rauf Norbet, Szallár Tímea és Varga Gábor

Átadták a „Daruszentmiklós községért" díjat is, amivel ebben az évben Csordásné Makra Katalin és Szallár Tímea pedagógus munkáját ismerték el. Kiosztották a „Tiszta udvar, rendes ház" díjakat, amivel tizenegy falubeli polgárnak és segítőinek a tevékenységét ismerték el. Andi bohóccal

A legnagyobb fizikai terhet a kispályás focit játszó csapatok viselték. Bőven végigharcolták a délelőttöt a végére már harmincnyolc fokosra emelkedett rezzenéstelen napsütésben. A dobogóra ők állhattak fel: 1. Brazilok 16 ponttal, 2. Gabeszék 13 ponttal. 3. Span-cserék 9 ponttal. Kanik István

A főzőverseny résztvevői nagy felelősséget vettek a vállukra: az őket kiválasztó baráti társaságok esetleges metsző kritikáját. Szerencséjükre a vállon veregetés és a közös áldomás elfogyasztása lett a részük. A hivatalos minősítő verseny eredménye: 1. helyezett a Vadkan csapat, 2. Gíno, a 3. pedig a Tűzoltóság szakácsai. A különdíjat a Fiatalok válogatottja nyerte el. A legnépszerűbb személyiség a falunapon nem a színpadon, hanem a fazekas korongja mellett helyet foglalt Ambrus Attila, a „Viszkis" lett, aki korosztálytól függetlenül mindenkit elvarázsolt a páratlan empátiával és sziporkázó stílusban megtartott személyre szabott gyorstalpaló kerámiás tanfolyamaival. Gyorstalpaló Ambrus Attilával

A Színpadi Show-t Dévényi Tibi bácsi vitte el. A legalább kétezer „Szerelemvonatozó" búcsúzott tőle – a színpadon! Dévényi Tibor az ikonikus pöttyös labdával

Fotó: Balogh Tamás

