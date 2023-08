A kétségbeesett szülő tolongva próbálja kitalálni, hogy a polcokon sorakozó táskarengetegből melyik lesz az az egy, amely majd a lurkó hátán díszeleg egy-két évig, jobb esetben az első négy esztendőben. A választás pedig egyáltalán nem könnyű, és nem csak azért, mert sokféle márka, típus tornyosul a boltokban, de árban is nagyon változatos a kínálat. Sokan pedig azt sem tudjuk igazán, mitől jó egy iskolatáska, milyen feltételeknek, paramétereknek kell megfelelnie. Két tapasztalt szakembertől kértünk segítséget.

Illusztráció

Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

Dr. Somhegyi Annamária szerint az iskolatáska cipelése elvileg jó is lehetne a gyermek egészségének: hiszen, mint mondják, teher alatt nő a pálma, és e tekintetben is van benne igazság. A csontokba ugyanis éppen akkor épül be a kalcium, ha a gravitáció ellenében végzünk izommozgást. A teher cipelése pedig éppen ezt eredményezi. Tehát az egészséges gyermek viheti az iskolatáskát, mert jót tesz neki. Azonban fontos, hogy megfeleljen néhány követelménynek. Fontos, hogy a megpakolt iskolatáska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10, maximum 12 százalékát. Az iskolatáska vállpántja elég széles legyen, és lehetőség legyen úgy beállítani a pánt hosszát, hogy a táska a gyermek hátán feküdjön, ne verdesse minden lépésnél a gyermek derekát. Az oldaltáskát nem ajánlja a szakember még a felsős diákoknak sem. Emellett az iskolatáska olyan alapanyagból készüljön, hogy üresen könnyű legyen.

A tanító néni szerint további fontos szempont az iskolatáska vásárlásánál a praktikum. Ezért Kovács Júlia szerint maradjunk inkább a hagyományos, téglalap formájú, merevített táskáknál. Ezek már csak azért is praktikusabbak, mert a füzetek, könyvek nehezebben gyűrődnek össze bennük, könnyebb rendezetten belepakolni, márpedig ez nagy segítség egy hat-hét éves gyerkőcnek. Fontos, hogy egyszerűen lehessen nyitni és zárni a táskát, ezért Júlia a nagy csatos táskákat javasolja.