A beiskolázás nem kis terhet ró a családokra, hiszen az iskolatáska, s a belevalók nem olcsók. Különösen nehéz, ha több gyermeket is be kell iskoláznia a családnak. Mindenki örömmel fogadja ilyenkor a segítséget, minden felajánlás számít, amely terhet vesz le a többgyermekes szülők válláról.

A Segíteni jó Kulcs elnevezésű civil szerveződés idén ismét, már negyedik alkalommal tanszergyűjtési akciót szervezett. Most is érvényes a kezdetekben meghatározott jelmondat, amellyel faluszerte népszerűsítik az akciójukat „Radírozzuk ki a különbséget, legyen minden iskolatáska megtöltve!”

Ezúttal iskolatáskát, hátizsákot, tornazsákot, tolltartót, íróeszközöket, számológépet, tanulást segítő eszközöket, tanuláshoz kapcsolódó könyveket kérnek adományba. Kulcson egyre több gyermek él, akik jellemzően családjukkal a városból költöznek ki a településre. Az önkormányzat a megváltozott igényeket külső források bevonásával igyekszik követni. Így új bölcsőde épül, az óvodai ellátását is bővítik, és az iskola felújításán is dolgoznak. Emellett azonban a szociális intézményre és a civil szervezetek munkájára is nagy szükség van.

A Segíteni jó Kulcs csoport tanszergyűjtő akciója felhívásában kifejezetten hangsúlyozták, hogy a tiszta és jó állapotú, nem szakadt és eltört eszközökre számítanak az adományozóktól. A felajánlásokat a karitatív csoport közösségi oldalára várják. Ha szükséges, elmennek az adományokért, és a jótékony csoport tagjai maguk viszik el a csomagokat a szükséget szenvedő családoknak.