Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) adatbázisában még mindig több mint 1500 hiánycikként feltüntetett termék szerepel. A listán szívgyógyszerek, értágítók és asztmaellenes gyártmányok is megtalálhatók, egyebek mellett ezekre a készítményekre is egyre csak növekszik a kereslet. A termékhiány a dunaújvárosi patikákat is sújtja, rengeteg gyógyszert nem lehet beszerezni, a várakozási idő pedig magas, akár heteket, hónapokat is várni kell egy-egy készítményre – mondta Ásványi Valéria, a Vasmű úti Őspatika gyógyszerésze.

„Az ellátás természetesen nem szűnt meg teljesen, alkalmanként kapunk bizonyos adagokat a hiányzó termékekből, de korántsem azt a mennyiséget, amire szükségünk lenne” – jegyezte meg. Azonban nem csak az alapanyaghiány okozza az ellátási zavart. Ahogy társlapunk korábban beszámolt róla, a munkaerőhiány, a nagy energiaköltségek és a szállítmányozási nehézségek mind számba vehetők a probléma forrásaként.

A gyógyszerész elmondása szerint jelenleg olyan vényköteles termékekből tapasztalható nagymértékű hiány, mint az inzulin, a szédülés ellen alkalmazott betahisztin, vagy a vérnyomáscsökkentő szerek. „Az inzulin hónapok óta hiánycikk, és nagyon nehezen lehet beszerezni, a betegeknek sokat kell rá várni” – tette hozzá. Ennek egyik oka lehet az is, hogy az országból kivonul az egyik inzulingyártó cég, így a betegeket egy másik gyógyszerre állítják át, ennek következtében pedig az alternatív készítmény iránti nagyobb igény miatt is kialakulhat a hiány.

A gyógyszerész megjegyezte, rengetegen keresik meg őket nap mint nap a hiányzó termékek után érdeklődve. „Néhány esetben tudunk helyettesítő gyógyszereket ajánlani, ám ezek a termékek nem mindig felelnek meg a vevő elképzeléseinek, ugyanis gyakran az alternatívák sokkal drágábbak, mint az eredetileg keresett készítmény” – említette. Elmondása szerint azonban a legjobb megoldás az, ha a beteg kezelőorvosa segítségével tájékozódik az elérhető helyettesítő gyógyszerekről, sokszor ugyanis az alternatív termékek esetében változhat az adagolás.

Fotó: Laczkó Izabella

Amennyiben a helyettesítő készítmény nem felel meg, vagy az sem elérhető, úgy az egyik opció az online rendelés lehet. Ez a lehetőség azonban csak a recept nélkül kapható termékek esetében működhet, a vényköteles gyógyszereket ugyanis csak gyógyszertári szakdolgozó kézbesíthet, ez azonban csak ritkán lehetséges, hiszen számos gyógyszertárnak nincs erre a célra szabad kapacitása. Így, ha a beteg talál is elérhető készítményt, személyesen kell átvennie az ország azon pontján, ahol az készleten van. Egy másik módja a hiánycikként nyilvántartott gyógyszer beszerzésének még a recept külföldön történő kiváltása lehet, ebben az esetben viszont sokszor a gyógyszer teljes árát ki kell fizetnie a betegnek, így sokaknak inkább a várakozás, vagy az alternatív termék bizonyul a legjobb megoldásnak.

Dunaújvárosban tehát a hiányzó termékek száma magas, ettől függetlenül azonban újra elérhető számos olyan készítmény, amely korábban a hiánycikkek listáján szerepelt, vagy más városokban nem kapható (epilepszia-gyógyszerek, szívbetegség kezelésére alkalmazott készítmények). Továbbá, a recept nélkül kapható gyógyszerek szintén elérhetőek, a gyógyszerész tájékoztatása szerint azok közül az influenzaszezon következtében megnövekedett kereslet miatt inkább a téli időszakban érzékelhető hiány.