Újraindulnak a közkedvelt nordic walking edzések is, Sólyomvári Ágnes és Sólyomvári Gábor, a két edző várja a sportolni vágyókat szeptember 4-én, hétfőn 15.30-kor. Az edzésnapok: hétfőn és szerdán 15.30, kedden és csütörtökön reggel 8 órakor indulnak az irodából. Botot biztosítanak a résztvevőknek, de érdemes sportöltözetben, bokát tartó sportcipőben megjelenni. A méltán népszerű Életmód klub is folytatódik, mégpedig az online térben, az első alkalom szeptember 7-én 17 órakor lesz, témája pedig „A betegség, mint lehetőség”. A betegséget sokszor tragédiaként éljük meg, ami jó néhány esetben fedi is a valóságot. Váratlanul jön, súlyos lehet és olykor tragikus is. Azonban az éremnek van másik oldala is. A betegség sok esetben lehetőség arra, hogy változtassunk az életünkön. Erről szól majd a beszélgetés a következő életmódklubban, és szándékoznak egy gyakorlatot is végezni a témával kapcsolatban. Az Életmód klub vezetője Gál Attila kineziológus. Az online eseményre a belépési link a következő: https://us02web.zoom.us/j/3693055079

Fotó: Benkő Sándor

Csütörtökönként kétheti rendszerességgel ismét elindul a Gyászcsoport foglalkozása is. Ez egy olyan önsegítő csoport, ahol kölcsönösen megismerheti egymást minden résztvevő, és a veszteségeikről beszélhetnek őszintén. Mindenki megtapasztalhatja, megélheti a sorstárs-közösség megtartó erejét, azt, hogy nincs egyedül a fájdalmával, más is átéli mindezeket. A Gyászcsoport vezetője Tóth Adrienn.

Egy új betegklubnak, a „"Második lépés” klubnak is helyet az iroda, ahol a nyiroködémával élő betegeknek igyekeznek segítséget nyújtani új életmódjuk kialakításával, elfogadásával. Az első klubfoglalkozást szeptember elsején 16 órakor tartják az Egészségfejlesztési Iroda előadótermében. A „Második lépés” klub vezetője Dobozi Barbara.

Újra indul a gerincjóga-foglalkozásuk is szerdánként, a Hotel Kerpely földszintjén Staudinger Edit jógaoktató vezetésével. Természetesen ezek mellett elérhető az egyéni dietetikai tanácsadás és a pszichológus kollégáik is, ez állandó programjuk részét képezi. Mindezek mellett városunkba érkezik szeptember 4-én, hétfőn a mammográfiai szűrőbusz, amely az iroda előtt parkol le. Az ingyenes emlő-szűrővizsgálatra a meghívóval rendelkező hölgyeket várják. A népegészségügyi célú emlőszűrésre azokat a 45-65 év közötti hölgyeket várják, akik két éven belül nem voltak vizsgálaton. Ők névre, és a pontos időpontra szóló meghívót kapnak. Érdemes igénybe venni ezt a lehetőséget, mert az időben felfedezett emlőrák gyógyítható. A nordic walkingot és az Életmód klubot kivéve a díjmenetes programokra előzetes regisztráció szükséges. Telefonszám: 25/550-164.