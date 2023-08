Az utasszállító járatok céljából létrehozott Aeroexpress Regional pedig olyan határontúli magyar városokba indított és tervez indítani járatokat, amelyek közúton és vasúton nehezen, időigényesen érhetők el nagyobb magyar városokból. A kezdeti, tesztidőszakban Budapestről és Debrecenből lehetett Kolozsvárra és Marosvásárhelyre repülni heti néhány alkalommal. A próbajáratokat követően meghirdették első állandó járatpárjukat: 2022 decembere óta hetente négyszer indulnak Ferihegyről Kolozsvárra és vissza a Aeroexpress járatai.

A fedélzeten kedves utaskísérő fogadott bennünket

Néhány nappal ezelőtt nekem is megadatott, hogy utasként lehessek jelen a szerdán reggel Budapestről induló, és még aznap este visszajövő közel teltházas járatok fedélzetén. Az Aeroexpress színeit viselő, a Budapest Air Services (BASe Airlines Zrt) tulajdonában lévő harminc személyes, brazil gyártású Embraer EMB-120 típusú kéthajtóműves turbólégcsavaros géphez pár perces buszozást követően érkeztünk ki a Ferihegyi 2B Termináltól. Izgatottan vártam az indulást, mert ilyen kicsi utasszállító géppel még sohasem repültem.

A géphez érve már nem is volt annyira kicsi a légijármű, mint amire a képek alapján számítottam. Az utastér belmagassága alacsonyabb a többi utasszállítóhoz képest, de a száznyolcvanöt centis magasságommal elfértem benne. Az bal oldalon egy, jobb oldalon kettő ülés nagyon kellemes, mert mindenhonnan remek kilátás nyílik a fedélzetről. A fedélzeten kedves utaskísérő fogadott bennünket, és az ajtó zárása után pár perccel már meg is kezdtük a gurulást a 31L pályához. A futópályára állás követően pilótáink felszállóteljesítményre állították a két 1800 lóerős PW118-as hajtóművet, és rövid nekifutást követőn már Budapest látványában gyönyörködtünk. A Megyeri híd vonalát elhagyva egy jobb fordulót követően a Gödöllő-Jászberény-Berettyóújfalu útvonalon repültünk Kolozsvár felé. A hatezer-négyszáz méteres utazómagasságot elérve minden utas kapott egy italt és egy kis ennivalót, ami kávét/teát/ásványvizet és scnacket jelentett. Nem sokkal az erdélyi hegyek elérése után már meg is kezdtük a süllyedést, majd 57 perccel a felszállást követően felhős-szeles időben szálltunk le a legnagyobb erdélyi város nemzetközi repülőterén.

Az pandémia előtti utolsó teljes (2019) évben 2,9 millió utast kiszolgáló kolozsvári repülőtér jelenleg is átépítés alatt áll. A városból helyijáratos busszal könnyen elérhető, tipikus kelet-európai légikikötő.

A hazaút nehezebben indult a vártnál

Az esti hazaút nehezebben indult a vártnál. A hófehér kis Embraer időben érkezett meg Budapestről, de amikor a terminálból autóbusszal kivittek bennünket a géphez, olyan vihar kerekedett, hogy özönvíz árasztotta el a forgalmi előteret. A gép ajtaját be kellett zárni, a busz pedig visszament velünk a terminálhoz. Az éppen felszállni készülő Tarom Boeing startját is el kellett halasztani. Szürreális látványt nyújtott a repülőtér, ahol csak méterekre lehetett ellátni. Húsz-huszonöt perccel később elállt az eső, és a felhőréteg is elvékonyodott, így újabb buszozást követően már elfoglalhattunk helyeinket a gépen.

Az esti járaton is ugyanaz a személyzet teljesített szolgálatot amelyik reggelin, így már ismerősként üdvözöltük egymást. A felszállást után Erdély hegyeit elhagyva, a magyar légtérbe berepülve kitisztult az ég, és csodás naplementével ajándékozott meg a természet. Az élő földrajzórán ezúttal Szolnok volt az a nagyvárosunk, melyet minden kétséget kizáróan sikerült felismernem. A hazai tájakban gyönyörködve hab volt a tortán, amikor a személyzet jóvoltából a pilótafülkébe pillantva örökíthettem meg a naplementét. A kellemes, családias hangulatú repülés végén tapssal jutalmazott leszállással érkeztünk vissza a magyar fővárosba. Köszönet a nagyszerű élményért az Aeroexpress csapatának, s remélem, hogy a nem túl távoli jövőben Ungvárra is elrepülhetek velük!