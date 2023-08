A rácalmási iskola 353 tanulóval zárta a 2022/2023-as tanévet. Márta István tanévzárókor elhangzott összegzőjében sikeresnek nevezte az eltelt évet. Azt is megerősítette, hogy az iskola nem versenypálya, ám önmagukhoz képest növekedni szeretnének. Ugyanakkor rend és fegyelem nélkül nincs eredményes pedagógiai munka. Arról kérdeztük Márta Istvánt, hogy látja mindezt a közelgő új tanév kapcsán, és milyen konkrét tervei vannak?

– Ez az első tanév, amelyben teljességgel én látom el az intézményvezetés feladatait. Nemcsak nekem volt új a kihívás, hanem vezetőtársaimnak is. Mindhármunkra igaz, hogy egyre jobban átlátjuk változó teendőinket, helyetteseim tevékenységükkel nagyban segítik, megkönnyítik a munkám. Vezetői múltam ellenére komoly felkészülést, fejlődést kívánt a feladat, amelynek minden erőmmel és szakmai tudásommal napról napra törekszem megfelelni.

Az egyre nehezedő feltételek mellett is sikeresen megvalósítottuk az elképzeléseinket

Úgy vélem a mögöttünk hagyott tanév eredményessége bizonyította, hogy az egyre nehezedő feltételek mellett is sikeresen megvalósítottuk az elképzeléseinket. Kiszámítható mérföldkövek mentén, lépésenként haladva, elődeink eredményeire is támaszkodva, ám megújult stílusban, friss szellemiséget hozva intézményünk életébe, sikeresen túlteljesítettük a munkatervben kijelölt, tervezett feladatainkat.

Javult a tanulmányi eredményünk, csökkent és minimalizálódott a bukott, illetve a lemorzsolódással fenyegetett gyermekeink létszáma. A tankerület iskolái között előkelő helyet foglalunk el, s hogy így is maradjon, tovább javuljon, dolgozni kell. Alapvető célkitűzéseink között az szerepel, hogy a tanulóink általános műveltsége, tudásszintje, megfeleljen a hazai és nemzetközi elvárásoknak, hogy közösségi és egyéni érdekeket egyaránt szolgálva boldoguljanak az életben. Pedagógiai tevékenységünk legfontosabb eleme a szakértelem, a felkészültség, a türelem, az empátia, alkalmazkodó készség. Iskolánkban elsődleges kell, legyen pedagógusaink személyes példamutatása, az empatikus, családias légkör, amiben gyermekeink biztonságban és jól érzik magukat.

Vezetőnek lenni a tágabb közösség szolgálatát jelenti

A hazai vezetési gyakorlatban sokan az általuk betöltött pozíciót a hatalomgyakorlás eszközének tekintik, ezzel szemben én azt gondolom, hogy vezetőnek lenni a tágabb közösség szolgálatát jelenti. Hitem szerint egy intézménynek több felívelő szakasza lehet, törekvésem, hogy ezt a szakaszt létrehozva a folyamatot sikeresen menedzseljem.

Minden iskola hatékony működésének, hosszú távú fennmaradásának, eredményességének egyik meghatározó eleme, beágyazottsága, kapcsolati hálója, amelynek folyamatos ápolása, megújítása, bővítése mindennapos feladat. Intézményünk szerves része kell, legyen településünk mindennapi életének, hiszen nem vagyunk sziget Rácalmás közepén. Elkötelezett, a szűkebb-tágabb környezetéért tenni akaró, jó értelemben vett lokálpatriótákat kell nevelnünk. Városunk vezetői soha nem engedték el az iskola kezét, mindig támogatták a közoktatási intézmények színvonalas munkáját. Iskolánk pedagógusainak tevékenységét, díjak alapításával erkölcsileg is elismerik, mindenben számíthattunk, ezután is számítunk segítő támogatásukra.

A szülői munkaközösségre továbbra is számítanak

A szülői munkaközösség egésze és vezetői is rendkívüli eredményességgel, támogatóan segítik munkánkat. A továbbiakban is számítunk rájuk, véleményükre nemcsak a nevelés-oktatás területén, hanem az iskola egészét illetően, hiszen segítő jelzéseik, észrevételeik, támogatásuk, együttműködésünk, a közösen lebonyolított programok, nagyban hozzájárulnak a szülő-iskola közösségének összekovácsolásához.

Ahogy iskolánkat is egyre inkább – a napközisek emelkedő létszáma miatt –, iskolaudvarunkat is kinőttük. A gyermekek biztonságos foglakoztatása érdekében szükséges lenne játékok kihelyezése, az elavult, balesetveszélyes „utcabútorok” és meglévő játszóeszközök cseréje, a kipusztult növények pótlása, valamint óriási igény mutatkozik egy szabadtéri tanterem-foglalkoztató kialakítására is. Nem megfelelő időjárás esetén nincs hová elhelyezni napközis tanulócsoportjainkat. A padlástér statikai vizsgálata után elengedhetetlenül szükséges kis foglalkoztató termek kialakítása, a fejlesztések, a hitoktatás, segítő szolgálatok és a pszichológiai szolgáltatások teremigényének biztosításához. Iskolabútorok is szükségesek az amortizáció és az osztálylétszámok bővülése miatt, e tekintetben is számítunk elsődlegesen fenntartónk, a dunaújvárosi tankerület és minden jó szándékú támogató segítségére.

A Jankovich létszáma folyamatosan emelkedik

Az intézmény tanulólétszámának bővülésére is sokszor kitértem. Kelendőek vagyunk, létszámunk folyamatosan emelkedik. Közel száz fővel haladjuk meg a létesítéskor tervezett optimumot. Sokak szerint ez örvendetes gond, ám minden áron el kell kerülnünk, hogy a minőségi oktatás színvonala sérüljön. Elképzeléseim maradéktalan ismertetésére a terjedelmi korlátok miatt ezúttal nincs lehetőség, de remélem, egy villanás erejéig sikerült felvázolni hogyan, merre tovább Jankovich.