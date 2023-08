Reformgondolkodásában gróf Széchenyi István eszmetársa volt. A 380 méter hosszú építményt, mely Magyarország első jelentős állandó folyami hídja volt, egy évtizedes munka eredményeként, 1849 novemberében adták át a pest-budai polgárok számára. Egy dunai híd ötlete már a 18. században megszületett, de a rendelkezésre álló technikai megoldásokkal lehetetlen volt egy, biztonságos átkelőt építeni.

Majd jött gróf Széchenyi István

Gróf Széchenyi, akinek az agyában született meg a híd ötlete, 1832-ben megalapította a Hídegyletet és a társaságon keresztül próbálta megszerezni a leggazdagabb magyar vállalkozók anyagi támogatását, terve kivitelezéséhez. A „legnagyobb magyar” már akkor Magyarország fővárosának Budapestet képzelte el, de mivel akkor a két part között nem volt átjárhatóság és összeköttetés, így egy egységes városról nem lehetett beszélni. Széchenyi nyomására az 1839-40-es országgyűlésen törvénybe foglaltak egy Duna- híd megépítését, 87 esztendőre a Részvénytársaság birtokába bocsátották a területet, így megkezdődhetett a munka. A hídügyi testület William Clark 380 méter hosszú háromnyílású hídtervét fogadta el, az építkezés vezetésére pedig névrokonát, a skót származású Adam Clarkot kérte föl. Két évet vett igénybe, mire a cölöpöket leverték, volt, hogy egyszerre nyolcszázan is részt vettek a munkálatokban. Angliai szakmunkások, akik gépkezelők, valamint vasszerelők voltak, Magyarországra költöztek és a helybéli munkásokat irányították. Így aztán az alapkő-letételre 1842. augusztus 24-én kerülhetett sor, amikor is József nádor elhelyezte az első, szimbolikus követ a Duna talapzatában. Hat évig tartott, míg a híd hatalmas kőpillérei megépültek, 1846 októberéből pedig megkezdődhetett a fémszerkezet összeszerelése. 1848 márciusában pedig már a híd rugalmasságát biztosító hatalmas fémláncokat kezdték el bekötni. A művelet meglepően gyorsan haladt, azonban július 18-án, az utolsó szál beszerelése közben az egyik szem szétpattant és a nehéz fémlánc a Dunába zuhant. A balesetben egy munkás életét vesztette, ekkor maga Széchenyi és a tervezők is a folyóba estek. Az időközben kitörő szabadságharc félkész állapotban találta a hidat, a munkakörülmények pedig egyre rosszabbak lettek. Az 1848/49-es harcok idején az építkezés nagyon lelassult, hol az egyik, hol a másik hadviselő fél akarta a majdnem kész hidat átjárhatatlanná tenni, meghiúsítva ezzel az ellenség átvonulását.

Fotó: Teknős Miklós

A hídavatás

A dunai hidat 1849 november 20-án avatták fel. A sors fintora, hogy megálmodója gróf Széchenyi soha nem ment át rajta, akkor már a döblingi ideggyógyintézetben élt. Így az egyik legismertebb magyar szimbólumot, nem más, mint a „bresciai hiéna” Julius Haynau, Magyarország akkori tejhatalmú ura adta át. Másnap már mindenki használhatta a hidat, ha kifizette a hídvámot. Vám gyanánt a gyalogosok 1 krajcárt, a teherrel közlekedő gyalogosok 2 krajcárt, tehenet kísérők 3, kis szekérrel közlekedők 5, nagy szekérrel közlekedők pedig 10 krajcárt fizettek. A hídfők kőoroszlánjait Marschalkó János lőcsei szobrászművész készítette. A híd megépítésének teljes költsége 6,575 millió aranyforintot tett ki, ebből maga a híd építése

4,4 millióba, az összköltség kétharmadába került. A Lánchíd pillérei a Duna medrében, teherbíró talajon állnak, az alapsík a hídfőknél 5,1 m-re, a budai pillérnél 12,6 m-re, a pestinél 7,3 m-re a nulla vízszint alatt. A mederpillérek magasabbak, mint 55 m, illetve 60 m. Számos anekdota kapcsolódik a hídhoz. A legismertebb az, hogy a hídfőket díszítő oroszlánoknak nincs nyelvük. Ezért többen is csúfolták a szobrászt, sőt akkor az a hír járta, hogy a művész bánatában a Dunába ugrott, valójában azonban még az 1870-es években is élt. Azt üzente gúnyolóinak: