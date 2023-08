Növényvédelmi szempontból az idei év meglehetősen viszontagságos volt, nem csak a szántóföldi kultúrában, hanem a szőlőültetvényeken is, olvasható a bama.hu cikkében. A csapadékos időjárás a meleggel sűrűn váltakozott, a párás levegő pedig kedvezett a gombabetegségek elszaporodásának, a peronoszpórának is.

– A peronoszpóra tíz évente szokta felütni a fejét a borvidéken, legutóbb itt 4-5 éve volt, és most is megjelent. Ez borvidéki szinten nagy terméskiesést nem jelent, viszont termelői szinten igen. Ahol ugyanis megcsúsztak a növényvédelemmel, akár a kézimunkával, akár a permetezéssel, ott komoly problémát okozott. Vannak most is olyan ültetvények, ahol abszolút nyoma sincs a peronoszpórának, de jellemzően néhány százalékos mennyiségi vesztést okozott a termelőknek. Borvidéki szinten még így is átlagos termésmennyiséggel számolhatunk – mondta Nagy Gergely, a Villányi Borvidék hegyközségi titkára.

A szakember hozzátette: még egy-két növényvédelmet beiktatnak a gazdák, főképp a közép- vagy a késői érésű fajtáknál, a kézimunkák időszakának viszont már vége, tehát most már inkább géppel csonkáznak a termelők, és valószínűleg a jövő héten a korai fajtákat egy-két helyen elkezdik szedni, majd a rákövetkező héten, augusztus 15-20. között megindul a szüret a Villányi Borvidék ültetvényein. A korai érésű irsai olivérrel kezdenek a jövő héten, amely nem fő fajtája a borvidéknek, de igen közkedvelt a fogyasztók körében, később a többi fehér fajtát és a rozé alapanyagot szedik, főleg menoire-t. Az első tételek ezekből a fajtákból fognak elkészülni, akár már szeptemberben.

Ahol lehet, gépi betakarítás lesz, de vannak még olyan helyek, ahol az ültetvény kialakítása, vagy fekvése nem teszi lehetővé a szüretelő kombájnnal való munkát, így ott továbbra is a kézi szüret marad. A rövid és hosszútávú célok között ugyanakkor valamennyi termelőnél a fokozott gépesítés szerepel. A munkaerőhiány miatt erre egyszerűen rákényszerülnek a gazdák, és ha ezt nem tudják megugrani, akkor nem fognak tudni versenyképesek maradni az ágazatban nemzetközi viszonylatban és itthon sem.

Fontos a megfelelő időpont

A tavalyi évben az aszályos időjárással, most a sok csapadék miatti fokozott növényvédelemmel kellett a termelőknek megküzdeniük, amely nyilvánvalóan költségekben is megmutatkozott. Az időjárás a szüret időpontjára is kihat, melynek eltalálása érzékeny és megkérdőjelezhetetlen fontosságú mozzanat, ezért a gazdálkodók folyamatosan figyelik, hogy mely tételek szedése kezdődhet meg. Tavaly ilyenkor, a Pécsi Egyetemi Borbirtokon, a Szentmiklós-hegyi dűlőben már javában folyt a betakarítás, 2022. augusztus 4-én kezdődött a szüret.