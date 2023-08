Ezekkel a gondolatokkal foglalhatjuk keretbe a szombati iváncsai „augusztus 20-i” megemlékezést, amelynek programjának vendégeként dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta: Nekünk nem szabad letérnünk erről az ezer esztendővel ezelőtt kijelölt útról. Meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget. Csak így tudunk olyan országot, olyan vármegyét, olyan városokat és községeket építeni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki biztonságos otthonra lelhet. Egy település jólétét, az ott élők komfortját nagyban meghatározzák az ott megvalósított fejlesztések. Számunkra az a legfontosabb, hogy a Fejér vármegyei lakosok életminősége, hétköznapjai szebbek, kényelmesebbek, biztonságosabbak, jobbak legyenek, közösségeink működjenek, épüljenek. Augusztus 20-án államalapításunkat, Szent István királyunkat, nemzet-megmaradásunkat és az életet jelentő „új kenyeret” is ünnepeljük. Az új kenyeret, amely az élet táplálója, amelyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az élet körforgása, az összefogás, az együttműködés ereje.

Fotó: ifj. Gróf András

Ezt követően dr. Molnár Krisztián Molnár Tiborral, a település polgármesterével, és az intézményvezetőkkel közösen – jelképesen - két olyan TOP Plussz pályázati, illetve a Fejér Vármegyei Önkormányzat által biztosított - forrásokból felújított intézményi fejlesztést adtak át, amelyek az iváncsaiak javát szolgálják. Így a családsegítő szolgálat dolgozói mostantól egy önálló, teljesen felszerelt, 21. századi modern körülményeket biztosító épületben várhatják az ellátottakat. A Faluháznak és az óvodának otthont adó épület tetőszerkezete is megújult, ezzel együtt az iváncsai kisgyerekek komfortját biztosító óvoda új bútorzat beszerzése is megtörténhetett.

Fotó: ifj. Gróf András

Molnár Tibor, polgármester köszöntőjében elmondta mi itt a Kárpát medencében mindig a saját utunkat, a magyarság útját jártuk. Számunkra sokkal több küzdelem, kihívás, nehézség jutott, de minden korban támaszkodhattunk, erőt meríthettünk abból az elszántságból és kitartásból, amelyet Szent István hagyott ránk. A kereszténység felvétele az országnak jövőt, a magyarságnak rendíthetetlen hitet adott. A polgármester emlékeztetetett arra, hogy az elmúlt években rengeteg változás történt körülöttünk, de abban hisz, hogy az állandóság is jelen van az otthonunkban, mert előre menni, fejlődni csak a meglévőre építve lehet. Mert igenis fontos az, hogy új járdákon közlekedhetünk, gyönyörű bölcsődébe, óvodába járhatnak gyermekeink, modern egészségügyi és közösségi intézményeket vehetünk igénybe, hogy múltunk eredményeit egyedülálló gyűjtemény őrzi. Ennek a falunak a lelkét a múltban is az itt élők adták, így van ez ma is, és hiszi, hogy így lesz a jövőben is! – zárta gondolatait a polgármester.

A település első embere három elismerést is átadott. Elsőként dr. Farkas Lászlónak, a Dr. Fejérpataky László Általános Iskola negyven éve Iváncsán tanító pedagógusának, majd közösségi munkájukért Rozbora Gézánét, a Nyugdíjasok Iváncsai Szervezetének tagját, aki korábban szociális területen tevékenykedett és Lepsényi Sándornét, az Iváncsai Nagycsaládosok Egyesületének képviseletében köszöntötte.

Fotó: ifj. Gróf András

Az új kenyeret a történelmi egyházak képviseletében a református Tavaszi Kristóf, az Iváncsai Református Egyházközség lelkipásztora és a katolikus Szeleczky Csaba, az Ercsi Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa áldotta meg.

Az ünnepi eseményen – a hagyományoknak megfelelően - az elmúlt egy évben született mintegy félszáz gyermeket is megajándékozták.

A Falunap ezt követően gazdag programkínálattal folytatódott.