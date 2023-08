- A felkészülés már a tanévzáró után megkezdődött. Egész nyáron szorgos munka folyt az intézményben. A nemrég visszakapott harmadik emeleti tantermeket festették, takarították, szerelték fel IKT eszközökkel, bútorokat mozgattak földszintről emeletre munkatársaink. Ez egy elég nagy projekt volt. Ezen kívül, leendő első osztályosaink termét szépítették, csinosították. Kezdték ezt a parketta csiszolásával, festésével, falak mázolásával. Ide új bútorok is kerültek. Természetesen a szokásos nyári nagytakarítás is megtörtént minden szinten, osztályteremben. Mondhatjuk, készen várjuk gyermekeinket, már csak a finomhangolások hiányoznak, vagyis felkerülnek a dekorációk az osztály falaira, a folyosókra. Itt szeretném megköszönni munkatársaimnak a szorgalmas, hatékony munkát, és azon szülőknek is, akik bármilyen módon segítséget nyújtottak ezekben a munkálatokban.

Egyéb változás?

- Nagy várakozással állunk a közétkeztetés megszervezése elé. Fenntartónk és a Bocskai központ főigazgatója, dr. Papp Kornél egy másik szolgáltatóval szerződött. Árban már sokkal kedvezőbb a helyzet, reméljük a főztjük is elnyeri majd a gyerekek bizalmát.

Tanerő terén hogy állnak?

- Hála Istennek, minden munkatársunk a helyén van, nincs tanerőhiányunk. Harmincöt pedagógus, három pedagógusasszisztens várja, hogy megkezdődjön 288 tanulóval a tanév. Kész órarendünk van. Munkatervünk is készül. Már most tudom, hogy nagyon sok jó program várja majd ismét a gyerekeket. Jobban mondva, a programok már most elindultak. Kis elsőseinket hívtuk meg a Csibenapokra, a héten és a jövő héten is, mely ismerkedős, játékos délelőtti órákat jelent. A gyerekek ismerkednek az iskolával, tanítóikkal és egymással is. Bízunk benne, hogy ezzel megkönnyítjük az iskolakezdést a legkisebbjeinknek.

Tankönyvek?

- A tankönyvek a héten hiánytalanul megérkeztek. A tankönyvfelelősnek és a könyvtárosnak manapság elég sok dolga van. Nálunk szeptember 1-jén osztjuk a tankönyveket. Jó lesz, ha nagy táskákkal jönnek a gyermekek aznap. Tanévnyitó ünnepélyünket augusztus 31-én 17.00 órától tartjuk, melyre szeretettel várjuk gyermekeinket családjaik kíséretében.