Engem nagyon frusztrál, hogy egy telefonbeszélgetés után a Facebook már az elhangzottak alapján dobálja fel a célzott reklámokat, a mesterséges intelligencia fejlődése pedig egyenesen ijesztő számomra. A minap láttam egy filmet. A sztori röviden annyi, hogy az autóbalesetben elhunyt családtagjait a tudós klónozza, és mivel sikerült kimásolni a gondolataikat (ezáltal a lelküket), mintha mi sem történt volna. Húsz évvel ezelőtt ez a film még sci-finek számított volna, most viszont hihetőbb közelségben áll a valósághoz...elgondolkodtam azon, hogy ha elérünk mi is ilyen tudományos magaslatokba, mit vállalnánk be azért, hogy visszakaphassuk elhunyt szeretteinket...