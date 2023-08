Márta István, a Jankovich Miklós Általános Iskola igazgatója a tanévzárón is előrevetítette, hogy Rácalmáson egész szünidő alatt táborozási lehetőséget kínálnak a diákoknak. A kisvárosban ugyanis három intézmény is pályázott a családok érdekében a Szent Erzsébetről elnevezett országos táboroztatási programra, az iskola mellett a művelődési ház és a szociális intézmény is.