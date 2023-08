A költési szezonban különféle sérülésekkel vagy elárvulva idén is sok fehér gólya került be a vadvédelmi központba. Az áramütés és az autóbalesetek továbbra is gyakoriak, emellett több esetben a rendőrséget is be kellett vonni, amikor felmerült, hogy légpuska okozhatta a sérüléseket

Szerencsére azonban sokuk már túl van a szükséges beavatkozásokon, így hamarosan újra a szabadban repkedhetnek. A még teljesen fel nem épült gólyák pedig a beltéri gondozókban gyógyulnak tovább – számoltak be a hét elején közösségi oldalukon.

Örömhírek érkeztek a határról a hét közepén. Tamás Ádám a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa a napokban elengedett fehér gólyák közül hármat is megfigyelt és azonosított speciális jelölőgyűrűik segítségével a bácsborsodi Kígyós-víztározón.

Koleszár Sándor, a központ szakmai koordinátora minden szabadon engedett madárra egyedi jelölőgyűrűt helyezett, ezek visszaolvasása a világ bármely tájáról nagyon fontos vonuláskutatási adatokat eredményez. A rehabilitált egyedek kapcsán különösen értékes visszajelzés ez a vadvédelmi központnak.