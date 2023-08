Lássuk a felhozatalt. Gulyásleves főző versennyel indul a nap 9 órakor. A nevezés ingyenes, de a fakanálforgatóknak kell az alapanyagról, sátorról, gázról, edényekről gondoskodniuk. A verseny eredményhirdetése 12:30-kor lesz. A legjobb három versenyző vagy csapat díjazában részesül. Az első 20-, a második 10-, a harmadik 5 ezer forint értékű ajándékcsomagot vihet haza. Érdemes tehát elindulni a versenyen és lenyűgözni a zsűrit akár hagyományos, akár új elgondolású gulyáslevessel.

9:30-kor gyermekrajzverseny kezdődik, amelynek témája: Perkáta és a helyi élet. A szervezők biztosítják a rajzversenyhez szükséges eszközöket, a többi már a gyerekek kézügyességén és fantáziáján múlik.

11 órakor még mindig a gyerekek lesznek előtérben. Mickie és Minnie, a két rajzfilmhős együtt játszik, együtt táncol majd a kicsikkel, interaktív zenés programmal készülnek.

Délben remek hangulatú Váradi Olasz koncert várja a helyszínre érkezőket.

A Duna Plazma is kitelepül a rendezvényre, akik játékokkal, szerencsekerékkel és nyereményekkel várják a Family Fest résztvevőit. 13:10-kor a színpadon is láthatják őket.

13:30-kor két helyi néptánccsoport, a Gerlice és a Kankalin közös fellépése színesíti a programot.

Látványos kutyabemutatót tart a Pálhalmai BV. Intézet 14:30-tól, de déltől délután 4 óráig a rendezvényhelyszínen tartózkodnak rabomobillal és különféle olyan eszközökkel, ami a nagyközönség számára ismeretlen. Ezekkel lehet akár szelfizni is. A program szervezője több szelfi falat is felállít a rendezvényen, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt készíthetnek fényképeket, amit aztán Facebookon, vagy Instagramon közzé is tehetnek.

Délután háromkor fergeteges mulatós party veszi kezdetét. A népszerű előadó, Jolly remekbe szabott nótákkal készül. Nem garantált, hogy a közönség ülve végig tudja nézni a produkciót, mert bizony meg fogja mozgatni a táncos lábúakat.

16 órakor könnyed levezetésül a MyGymstick interaktív bemutatóval készül. Dóczi Zsuzsiék kellemes testmozgásra várják az érdeklődőket.

A rendezvényen tombolát lehet vásárolni, amely változatos, értékes nyereményekkel kecsegtet, ami lehet parfüm, vagy női piperék, hajnyíró szett, fúrókészlet, játékok, stb. A tombolasorsolás 17 órakor kezdődik, akkor kiderül ki nyeri meg a két fő részére szóló wellness pihenés egy hazai szállodában.

A program további részében a zenéé és a kikapcsolódásé lesz a főszerep. 18 órakor kezdődik két helyi zenész gitárestje. If. Reiprich Gábor és Orbán Zsolt gitárduóját élvezheti a közönség. Majd 19 órakor A-Anita, 20 órakor Gino fellépése teszi felejthetetlenné az estét. A koncerteket utcabál követi. 21 órától egészen éjfélig tart a buli.

A helyszínre látogatókat gasztro sétány várja finom ételekkel, italokkal. E mellett kézműves- és játék standok is kitelepülnek. A fizetős részlegben arcfestés, hajfonás és még vidámpark is várja a gyerekeket. A szervezők a különféle játékok és interakciók nyomán 100 zsetont osztanak szét a rendezvény alatt, melyet a vidámpark eszközein lehet majd felhasználni.