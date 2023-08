Már a csoportküzdelmek során is erőt dominált dr. Sike József csapata, amelyben Kardos Dominika és Laura, továbbá Eikel Anna képviselte a dunaújvárosi klub színeit. Aztán a folytatásban sem hagyott alább a lendület, a negyeddöntőben a házigazda törököket ütötték ki a lányok, majd péntek esti elődöntőben a már egyszer legyőzött olaszoknak ismét nem hagytak esélyt, 11-5 lett a vége.

Így következhetett szombaton este az Európa-bajnokság döntője, amelynek egyértelmű favoritja a magyar válogatott volt, főleg, hogy azokkal a spanyolokkal játszottuk a finálét, akiket a csoportkörben szintén hét góllal leiskoláztunk.

Magyarország–Spanyolország 11–8 (1–1, 2–2, 6–3, 2–2)

A finálé első felében nem bírtak egymással a felek, mindkét oldalon három-három gól esett a nagyszünetig. A harmadik negyedben aztán robbantott a csapat, 4-4 után Lendvai, Kardos Laura és Hajdu duplájával 8-4 lett az állás. Ezt gyorsan megfelezték a spanyolok, de az utolsó felvonásra háromgólos fórral mehetett a csapat. A záró nyolc perc elején rögvest Kardos Dominika szerzett gólt, visszavállítva ezzel a korábbi különbséget. A hátralévő időben már hiába próbálkoztak az egyre hitehagyottabbá váló hispánok, nem sikerült szorossá tenniük a végjátékot. A két Kardos lány egy-egy góllal zárta a találkozót. A dudaszó után pedig kezdődhetett az önfeledt ünneplés és dr. Sike(r) József kapitány fürdése a szakmai stábbal.

Forrás: MVLSZ

A korábban Dunaújvárosban Mihók Attila segítőjeként dolgozó szakember az előző szezonban klubcsapatával, az Egerrel ért fel a csúcsra a bajnokság megnyerésével, a szenvedő ugye a Dunaújváros volt, most pedig a válogatottal arattott órisási diadalt. Egyébként a csapat a sikerrel egy nem mindennapi sorozattal büszkélkedhet, ugyanis három esztendő alatt a harmadik aranyérmét nyerte meg a 2006/07-ben született korosztály. Korábban megnyerték az U15-ös Eb-t, majd az U16-os vb-t, most pedig az U17-es kontinenstornát is ők húzták be, ráadásul úgy, hogy harmadik éve veretlenek.