Tehát a híres elődöt követve idén ismét július 12-én délelőtt vízre szálltak tizenkét hajóval és két motoros mentőhajó kíséretével a kulcsiak.

Minden vízitúrázó napokkal az indulás előtt elkezdi a készülődést, mert minden felszerelést telefontól a ruhákig vízhatlan csomagolásban kell magukkal vinni, készülve az időjárás viszontagságaira, vagy egy esetleges borulásra. A túra állandó résztvevője Jobb Gyula polgármester is, akit ilyenkor négy-öt napra mellőzni kényszerül a kulcsi lakosság.

– A túra célja a Csepel-sziget megkerülése. Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtük a mára hagyományos túrát, csak négyen voltunk két hajóval. Idén már harmincnál is többen voltunk, és ebből a létszámból mintegy a fele legénység már gyerek volt. A túra során kétóránként megállunk pihenni, némi felfrissülés és energia-visszapótlás után jó idő esetén még kis dunai fürdőzés is belefér, csak ezek után indulunk tovább. Három megállónk van Dömsöd, Dunavarsány és Csepel. Itt szoktunk éjszakázni is. Semmivel nem összehasonlítható legendás élmény ez a túra minden évben a résztvevőknek – mondta el Jobb Gyula.

– KSE vízitúra-szakosztályvezetőjeként én végeztem a szervezést. Már hónapokkal az esemény előtt végigjárom a megállókat, szállást foglaltam és ételt rendeltem. Soha ennyien még nem vettünk részt a Jármai túrán, mint az

idén, amelyre nagyon büszke vagyok. De a nagyszámú résztvevő és a vízállás idén több feladatott is adott. A tassi zsilipelést a polgármester úr el tudta intézni, és óriási élmény volt, amikor a zsilipelés közben 10-15 kilogrammos busák ugráltak körülöttünk. Ennél nehezebb volt a Kvassay-zsilip, itt már csak szárazon tudtuk átvinni a hajókat. Itthonról jöttek az autók utánfutókkal, és minden hajót, köztük a motoros mentőket is így vittük át. Végül a csepeli utolsó pihenőhely után már egyhuzamban jöttünk haza a nagy Dunán.

A résztvevők között tizenkét gyerek is volt. A programokat ezért hozzájuk igazítottuk. Kétóránként megálltunk enni-inni, felfrissülni, de központi program volt természetesen a fürdőzés is. Nekik is jó élmény volt, és ezt látva azt hiszem, lesz kinek továbbadnunk majd a vízszeretetét – mondta el Lukács János.