A kulcsi, valamint a környező települések nyugdíjas egyesületeit várta 2023. augusztus 17-én, csütörtökön délelőtt 10 órától a település szociális intézményébe egy jó hangulatú batyus bálos összejövetelre a szervező Vidám Emberek Közössége. Az élőzenével, saját produkciókkal és tombolasorsolással tarkított rendezvényen 12 településről érkezett több mint 200 nyugdíjas bulizott, korát meghazudtolóan. A szó szoros értelmében vidám bulin a résztvevők tanúbizonyságot tettek arról, hogy a kor előrehaladtával is megőrizhető a testi és szellemi frissesség, amelynek egyik fontos összetevője a közösség ereje. A Vidám Emberek Közössége egyébként üde színfoltja a kulcsi hétköznapoknak, tagjai aktív résztvevői és szorgos segítői a település rendezvényeinek. Rendszeresen szórakoztatják a közönséget humoros műsoraikkal, népdal csokrokkal, de ha kell, palacsintát sütnek a gyereknapon, vagy éppen lecsót főznek a település lakóinak. Az aktív társadalmi és közösségi élet, valamint a jó hangulat minden bizonnyal fontos összetevője a hosszú élet receptjének.

Fotó: Laczkó Izabella

A múlt heti rendezvényen elsőként Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere köszöntötte a megjelenteket, s elmondta:

– Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ezen a remek hangulatú rendezvényen. A magam és a település vezetői részéről mindig kiemelt fontossággal kezeltük az időseket, a rengeteg tudás és tapasztalat, amit tőlük kaptunk, amit a következő generációknak átadnak, méltán érdemel megbecsülést. Jó érzés látni a csillogó szemeket, az idősebb korosztály életigenlő hozzáállását. Ez a vitalitás és pozitív energia, amelyet a közösségünk érdekében is gyakran megmutatnak, mint a rendezvényeink fontos szereplői, azt hiszem, mindannyiunk számára követendő példa kell, hogy legyen. Mert úgy hiszem, ez az igazi élet és a való világ.

A polgármester után a Vidám Emberek Közösségének vezetője, Kaiserné Gödöny Erzsébet vette át a szót:

– A mai rendezvényünkre a barátság, a tisztelet és a szeretet jegyében került sor. Hiszen a helyi és a környékbeli települések nyugdíjasaival a baráti kapcsolatok ápolása fontos célkitűzésünk. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet arra is, hogy az idősebb korosztály képviselői is hasznos tagjai a közösségnek, és vidám hozzáállásunk reméljük, jó példa arra, hogy a kor előrehaladtával is lehet aktív, teljes életet élni.

Fotó: Laczkó Izabella

Ezt követően a Kulcsi Szociális Intézmény vezetője, Adorjánné Bózsodi Irén elmondta:

– Örömmel fogadtuk a kezdeményezést, hiszen 2022. január óta működő intézményünk feladatainak egyik fontos szegmense az idősek nappali ellátása. Ez a rendezvény jó alkalom arra is, hogy a helyi nyugdíjasok és a kulcsi lakosság tagjai betekintést nyerjenek az általunk nyújtott szolgáltatások kínálatába. Fontos feladatunk a házi gondozás, a szociális étkeztetés, a családi és gyermekjóléti szolgáltatásunk, valamint a már említett idősek nappali ellátásán kívül a tanyagondnoki szolgálat is, amelyek tekintetében várjuk a lakosság megkeresésit.

Fotó: Laczkó Izabella

A köszöntők után kezdetét vette a táncos mulatság. Az eseményt több produkció is színesítette. Így Csuhai Gyuláné, Soósné Gödöny Terézia, Pámerné Erzsike és Csikós Istvánné szavaltak, a Tamásiból és Iváncsáról érkezett csapat táncolt, valamint Tóthné Terike nótaénekesként mutatkozott be, valamennyiük fellépését tetszéssel fogadta a közönség. A programot színesítette egészségügyi totó, valamint a tombola is. Nagyszerű hangulat és fergeteges jókedv az esemény végéig, egészen késő délutánig kitartott.