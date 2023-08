Megszólalt az Intercisa Múzeum igazgatója is.

– Tiltott jelképek pingálása enyhén szólva sem illik, nemhogy egy templom falára, hanem sehova. Lehet ez provokáció, vagy egy gyerekes hecc is. Azonban ne csúfoljon meg senki sem egy hitéleti épületet, ezt teljességgel elítélem – mondta el Farkas Lajos.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Menyhártné dr. Zsiros Mária a következőkben fejtette ki álláspontját:

– Európa-szerte terjed az az ostoba, zöldek által kitalált tiltakozási mód, hogy az ellenvélemény kifejezéseképpen műemlékekre támadnak. Úgy látszik, a mi kis városunkat is elérte ez a „kultúra”. Az ilyesminek több eredője is lehet. Az egyik például a vallásellenesség, ami szintén nagyon trendi Európában. Különösen a keresztények elleni támadások szaporodnak. Bizonyos véleményformálók meg vannak győződve arról, hogy ki kell irtani az emberek között rendet tartó vallást, hogy a káosz szabadon uralkodhasson felettük. Ezáltal kiszolgáltatottak lesznek azoknak az új eszméknek, amiket egyelőre még elvet a normális ember. Az ilyen ostoba cselekedetek másik eredője a tudatlanság. Az elkövetőnek fogalma sincs, mit is csinál, milyen jelképet fest a falra, kinek gázol az érzelmeibe, csak jó ötletnek, viccesnek tartja. Büntetésre nem is gondol, ártatlan tréfának fogja fel. Számomra minden rombolás, még a neoliberálisok fából vaskarikája, a teremtő rombolás is viszolygást keltő. A világ zavaros, és sokan nem igen képesek eligazodni benne. Mi mást lehet erre mondani, mint ahogy Jézus könyörgött a keresztről: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (azok pedig sorsvetéssel megosztoztak Jézus ruháin…)