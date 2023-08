Évről évre a Szent Bernát Arborétum központi tere ad otthont államalapításunk közösségi ünnepének. A bevezető köszöntőben Mogyorós Mária művelődésszervező üdvözölte a megjelenteket. Szent István ünnepéhez kapcsolódóan elmondta, augusztus 20-án ünnepelni jövünk össze itt az arborétumban, ahol több nemzeti, vallási és világi eseménynek is emléket állítunk. A nemzeti ünnepen az államalapítást, államalapító Szent István szentté avatását, valamint az aratás végét is ünnepeljük. További kihagyhatatlan rész az új kenyér megáldása és megosztása is. Ezt a gondolatot lehetne kiemelni az ünnepi körből, hiszen a széthullóban lévő közösségek az egyik legnagyobb problémája napjainknak. Ezért is öröm, hogy ilyen szép számban összegyűltek az ünnepelni vágyók Nagyvenyimtől Kisapostagon, Mezőfalván, Baracson át – hallhattuk a felvezető első részében.

Nagyvenyimen szentmisével kezdődött az ünnepség

Fotó: HL

Majd a folytatásban a közösség társadalomteremtő erejéről beszélt az előadó, példának felhozva Szent István hasonlóan nemzet- és államteremtő munkásságát. A beszéd végén Kristofory Valter katolikus plébános megszentelte az új kenyeret. Ezt követően A Nagyvenyimi Aranydaru Dalkör énekelt arató nótákat.

A nagyvenyimi Aranydaru Dalkör minden évben fellép államalapításunk napján

Utána a Nagyvenyimi Néptáncegyüttes szintén az aratáshoz kapcsolódó táncaiban gyönyörködhettünk.

A Nagyvenyimi Néptáncegyüttes fergeteges műsora is emelte az ünnep fényét

A tánc után Kovács Henrietta református lelkész mondta el gondolatait a magyar állam születésével kapcsolatban. Az ünnepség végső mozzanatában megszegésre és kínálásra került az új kenyér.