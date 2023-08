Megtelt élettel a rácalmási Jankovich-kúria szombaton, a nagy ünneplésre pedig két fontos esemény is okot adott: a település 14. éve városként, valamint az államalapítás és az új kenyér ünnepe. A mulatság már délben elkezdődött, és onnantól kezdve éjfélig nem volt megállás, csakúgy pörögtek az események. A kicsiknek volt óriásbuborék show, zsonglőr játszóház, pónigolás, csillámtetoválás, valamint kézműveskedés is. A koncertek sorát a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar nyitotta egy nagyszerű műsorral 14 órakor, ezt követte a Rácalmási Napsugár Asszonykórus előadása, majd 15 órától Varga Feri és Balássy Betty duója lépett fel, végül a Rácalmási Barina Néptáncegyüttes előadása zárta a nap első felét.

Délután 16 órakor az elismerések átadása és az új kenyér szentelése és megszegése következett. A rendezvényen megjelenteket Schrick István, Rácalmás polgármestere köszöntötte. Beszédében elmondta, Rácalmás fejlődik, és ahhoz, hogy ez a jövőben is így maradjon, a városnak szüksége van olyan emberekre, akik elkötelezett, kitartó munkájukkal hozzájárulnak a település felvirágoztatásához, olyan emberekre, mint akik a szombati rendezvényen kitüntetésben részesültek.

2023.08.19. Rácalmás városnap, ünnepi kenyérszegés Fotón: Dr Mészáros Lajos országgyűlési képviselő

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ünnepi beszédet tartott dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is. Köszöntőjében kihangsúlyozta, amikor a szomszédunkban háború dúl, és annak gazdasági következményeivel nap mint nap kell szembenéznünk, akkor van leginkább szükség az ilyesfajta ünneplésekre, hiszen ezek alkalmával „közös életünkre oly távlatból tekintünk, amely segít megérteni múltunkat, valósághűen látni jelenünket, és bölcs döntésekkel segíteni jövőnket”.

Az köszöntő beszédeket követően Stermeczki András evangélikus lelkész és Fodor István református lelkész megáldották az új kenyeret, amelyet a polgármester szegett és szeletelt fel. Végül pedig átvehették kitüntetéseiket azok a Rácalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete által megszavazott személyek, akik a városért és annak közösségéért végzett kiemelkedő tevékenységükkel közreműködtek a település hírnevének öregbítésében.

A nap második felében is számtalan programon vehettek részt a látogatók. Pintácsi Viki gyermekműsora után a népszerű székesfehérvári zenekar, a Blahalouisiana adott egy igazán ütős koncertet. Az est egyik kedvelt eseménye a kúria első parkolójában tartott habparti volt, de a díszudvarban zenélő Band of Streets koncertje is nagy sikert aratott, az ünnepséget záró, szemet gyönyörködtető tűzijáték előtt pedig egy fergeteges Fenyő Miklós-koncerten is tombolhattak a résztvevők.