Az itteni emberek örömmel várják a vendégeiket. Ön is érezte ez?

- Daruszentmiklósra mindig egy nagy öröm eljönni a számomra, de nem csak azért, mert Rauf Norbert polgármester úrral kiváló a kapcsolatom és nagyon sok ismerős és barát van itt. Ennek a településnek a hely szellemisége és az itt élő kedves emberek összessége adja azt, hogy az ember nagyon szívesen látogat el el ide.

Bár az itt élők is használják a mai kor összes digitális vívmányait, mégis, mintha itt különleges értéke lenne egy kézfogásnak, vagy derűs, csendes beszélgetésnek.

- Azt gondolom, hogy a digitális világot a helyén kell kezelni, és úgy látom, hogy a daruszentmiklósiak értik is annak a módját, Amikor viszont ilyen szép ünnepük van, és a baráti közösségek együtt vannak ezen a szép helyszínen a sátrak alatt és a főzőkanalak mellett, akkor inkább az említett módon töltik el együtt az idejüket, ami itt szerencsére egy élő hagyomány.

A főzőverseny győzteseinek öröme

- Ezek a boldogan és büszkén csillogó szemek minden főzőverseny legjobbjainál fölfedezhetők. Eleinte nem nagyon hittem abban, hogy az emberek szeretik a saját főztjeiket másoknak megmutatni, mert mi az idősebb korosztály, egy szemérmesebb világból jövünk. Mára már meggyőződtem róla, hogy szívesen megteszik. Külön öröm, hogy látható módon a fiatalabb korosztály tagjait is megtaláljuk közöttük. Mindenki tudja, hogy ezeknek az elismeréseknek elsősorban a kisközösségek előtt, és az alkotó önbecsülésében van igazi jelentősége. Úgy látom, hogy az emberben benne van ez a játékosság és ez a fajta versenyszellem is. Egy kicsit az exhibicionizmus is, amivel meg akarják mutatni ezt az előnyös oldalukat is. Látható módon jót tesz az alkotók lelkének, hogy mindenki előtt sütnek főznek, akár beleteszik az összes létező fűszereiket, minden szeretetér és a lelke legmélyét is a különleges finomságok elkészítésének érdekében. Ezért születnek rendkívül finom ételek is belőlük.

Fotó: Balogh Tamás

Ilyenkor kitárjuk településeink a jelképes kapuit?

- Egyre inkább azt látom, hogy a helyi élő közösségek azok, akik egy-egy települést szerethetővé tesznek. Pár héttel ezelőtt például egy olyan pikniken vettem részt, ahol a falu apraja–nagyja kijött a saját kedvére, de mégis a közösségért, egy egyszerű Facebook-felhívást követve. Aztán az eseményt egy kis tombolával és különböző játékokkal igyekeztek még kellemesebbé tenni. Sok helyütt vannak ilyen, vagy akár professzionálisabb szervezésű rendezvények – nyitott kapukkal. Én mindenkinek azt szeretném ajánlani, hogy ki-ki a maga tudásával azt az élő közösséget támogassa az anyagi lehetőségeivel, ahol él. Mégis csak az a legfontosabb, hogy a világon valahol otthon legyünk.

A főrendező szemével

Egy hasonló esemény sikere nem csak a szándékon, a jól kiválasztott programon, hanem egy meglepően nagy létszámú közösség önkéntes munkájától is függ. Az ő dolguk a közönség számára többnyire észrevétlenül a rendezvény előtt, közben és még utána is zajlik. Erről beszélgettünk Rauf Norberttel, a település polgármesterével.

Sikeres volt ez a hétvége?

- A közönség elégedettségét látva annak mondhatom. A hatalmas hőség (délután harmincnyolc fokot is mutatott a hőmérő) miatt én nem számítottam ekkora érdeklődésre. Szerencsére a helyszínünknek, a Faluparknak nagyon jó adottsága, jelentős ligetes területe van, amik jó menedéket nyújtottak az izzó napsütéssel szemben. A színpad elé akkor jöttek az emberek, amikor már a fák árnyéka odaért.

A tervezéstől a megnyitóig majd egy év telt el.

- Augusztus végén nagyon sok helyszínen rendeznek hasonló eseményeket. Ezért a fellépők leszerződtetését időben, lehetőleg még az év elején kell elvégezni, hogy a sikeresebbek a mi színpadunkon is fellépjenek. Arra is kerestünk megoldást, hogy minél közelebb tudjunk újabb parkolóhelyeket biztosítani. Ehhez területeket választottunk, és ahol lehetséges volt, egy közel fél hektáros területen már létrehoztuk azokat. E mellett a vendégeink és a közreműködők nagyobb komfortja érdekében évről-évre megpróbálunk újabb fejlesztéseket megvalósítani. Az idén például az elektromos hálózatunk fix kiépítését valósítottuk meg, az árusok és a játékhelyek jobb kiszolgálásának érdekében.

Fotó: Balogh Tamás

A covid előtti időszak dinamikus fejlődése nyomán, akár a több tízezres nézőszám elérését is vizionálhattuk! Nem azt az utat választották.

- Mi jobban szeretjük a bensőséges rendezvényeket. A nagyon nagy tömegben elveszik az ember. Nem, vagy csak véletlenül tudunk találkozni a régi barátainkkal. Mi azt szeretnénk, ha a kilátogatók jó közérzetben, biztonságban és velük együtt tölthetik nálunk az idejüket. Jó dolog az, amikor a szomszédtelepülésről idelátogatók között rátalálunk azokra, akik például az elköltözésük előtt fontosak voltak a számunkra. Nagyon jó fesztiválhelyszínek az országban, mi nem olyanok szeretnénk lenni. A miénk a születésnapunkra rendezett Falunap.

Fesztiváligazgató, vagy polgármester?

- Nem kreáltam magamnak egy ilyen jól hangzó titulust, megmaradtam egy olyan polgármesternek, akinek nagyon fontos ez a rendezvényünk is. Egy ilyen kistelepülésen, mint a miénk, ezt a két feladatot együtt kell teljesíteni. Itt a polgármesteri hivatal az összes dolgozójával és szerencsénkre nagyon sok barát és ismerősi is önkéntesen együtt dolgozik a sikerért. Ez nem egy személyé, mert egy kis közösséggel értük el.

És a folytatás?

- Azt hiszen mindenki beírhatja magának, hogy ugyanezen a helyszínen 2024. augusztus 24-én ismét szívesen látjuk!