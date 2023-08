Rácalmási városnap lesz gazdag programmal

Augusztus 19-én délután a Jankovich-kúriában várják a rácalmásiakat a település ünnepi eseményére. Kora délután fellép a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar, majd a Rácalmási Napsugár Asszonykórus. Lesz óriásbuborék-show és gyermekjátszótér, érkezik Pintácsi Viki a gyermekműsorával. A színpadon 15 órától fellép Varga Feri és Balássy Betty, őket követi a Barina Néptáncegyüttes. 16 órától kezdődik a hivatalos program ünnepi beszéddel, a városi kitüntetések átadásával és a kenyérszenteléssel és szegéssel. 18 órától fellép a Blahalousiana, a koncert után tombolasorsolás veszi majd kezdetét. Este Fenyő Miklós koncertje lesz, majd késő este a Band of StreetS zenekar zenés sétáján vehetnek részt az érdeklődők. Végül kicsivel éjfél előtt tűzijáték lesz. Napközben a programot tovább színesíti majd a kézművesházban a játszóház, arcfestés, csillámtetoválás és hajfonás. Sőt még habparti is lesz a gyerekeknek este fél héttől a kúria első parkolójában, valamint a díszudvarban fellép a Band of SreetS is.