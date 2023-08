- Bízom benne, hogy a következő tanév a stabilitás, a további szakmai fejlődés jegyében fog eltelni. Az elmúlt évek kihívásai után, egy nyugodt, teljesen átlagos tanévvel nagyon szívesen kiegyeznék.

Ezek szerint minden rendben van…

- Törekszünk rá. Aki teljesen elégedett, az nem tud hova fejlődni. De azt bizton állíthatom, hogy felkészültünk a tanévre, és megfelelő körülmények között várjuk a diákokat.

Szakképzett pedagógusok megfelelő létszámban vannak?

- Biztonságosan el tudjuk indítani a tanévet, de néhány területen, mint a matematika és angol nyelv, az oktatóink nagyon leterheltek. Ezért még várjuk óraadó kollégák jelentkezését. A Centrum vezetése, az intézményvezető kollégák és oktatóink mindent megteszünk a gördülékeny, magas színvonalú oktatás érdekében. Két intézmény kezdi a tanévet új megbízott vezetővel. Németh Lászlóné a Hild iskola, Zemankó Zoltán pedig a Dunaferr iskola intézményvezetői feladatait látja el. Mindkét kolléga jól ismeri a saját intézményét és megfelelő irányítási tapasztalattal is rendelkezik.

Fotó: LI

Milyenek lesznek a következő tanévben a hétköznapok?

- Munkával teliek. Az alapfeladataikon kívül, továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk oktatóink továbbképzésére, közösségformáló- és alakító, valamint pályaorientációs rendezvények szervezésére, tehetséggondozásra. A napokban több mint 600 új tanulónk vesz részt a gólyáknak szervezett programjainkon. A Digitális Közösségi Alkotóműhely Béke városrészi épületében továbbra is várjuk az általános iskolák felső tagozatosait, pályaválasztás előtt álló diákjait és szüleiket. Orientációs programjaink segítséget nyújthatnak a szakmaválasztásban. A hagyományokhoz híven az idén is megtartjuk a Dunaújvárosi Szakképzés Napját, október 20-án várjuk a pályaválasztás előtt álló diákokat és szüleiket a Dunaferr iskola Aranyvölgyi úti épületébe.

Reméljük, hogy nem csupán az iskoláskorú diákok, hanem a felnőttek közül is nagyon sokan élnek az ingyenes szakmaszerzési lehetőséggel, hiszen az mindenki számára nagyon fontos, hogy piacképes szakmával és tudással rendelkezzen. Felnőtteknek szóló rugalmas, előzetes tudást beszámító, gyakorlatorientált képzéseink folyamatosan indulnak, érdemes weboldalunkon megtekinteni a piac igényei szerint bővülő képzési kínálatunkat.

Hiszem, hogy a szakképzésben, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 intézményében mindenki megtalálja a saját igényének megfelelő képzési szintet és formát.