Az egyhetes kalandra Kissné Bereczki Renáta szociális segítő, valamint Tisza Tímea, Rózsa Márta és Udvardi Dóra, a Dózsa iskola három pedagógusa kísérte el a gyerekeket. A táborban már az első napon jó hangulat kerekedett, amelyről többek között a TESÓ-k (tábori együttélést segítő operatív munkatársak) gondoskodtak. A fiatal egyetemistákból álló táboroztatók igazán gördülékennyé tették a tábori életet, hiszen az események lebonyolításában is nagy szerepet vállaltak.

Fotó: amatőr

A tábornyitó esten mintegy 2800 gyermek vett részt, akik altáboronként más-más színű pólóban hallgatták a nyitóbeszédet. A Dózsa iskola táborozói a 11 szín közül a világoskékek csapatát erősítették, kék színű pólóban töltötték a tábori napokat, szereztek élményeket. Az egyhetes tábor során a gyerekeknek rengeteg vízi élményben volt részük: strandoltak a Balatonon, vízibicikliztek, sárkányhajóztak és sétahajóztak is. Emellett íjászaton, valamint digitális-közösségfejlesztő, érzékenyítő foglalkozásokon is részt vettek. Megtekinthettek továbbá egy izgalmas bemutatót a Fővárosi Nagycirkusz által, a Hősök napján pedig tűzoltók, mentők, katasztrófavédelmi szakemberek tartottak interaktív elfoglaltságot a gyerekeknek. A programok ezzel még nem értek véget, a táborozók éjszakai kalandtúrán és kincsvadászaton is részt vettek, kipróbálhatták a tábor trambulinját, és kisvonatoztak is, sőt, különböző ügyességi és sportprogramokon is próbára tehették képességeiket.

A búcsúzás július 20-án, hangulatos tábortűz és táborzáró rendezvény alkalmával történt meg, amikor is a szervezők egy csodálatos tűzijátékkal lepték meg a tábor résztvevőit, ez pedig méltó zárása volt az egyhetes mókának.