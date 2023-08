A Cimbora Klub 2003-as indulása óta folyamatosan azon dolgozik, hogy kulturálisan érzékeny egyénekké nevelje a város fiatalságát. Az évek során rengeteg programot valósítottak meg a gyermekek irodalmi fejlesztését szem előtt tartva. Dunaújváros (a ma már a klub védnökeként számon tartott) Kálnay Adél írónő kezdeményezésére csatlakozott az Érdi Szabó Márta nevéhez fűződő Cimbora Mozgalomhoz. A klubot tíz éven keresztül a Cimbora Alapítvány támogatta, segítségével rengeteg íróval találkozhattak a cimborák, és megannyi kirándulás részeseivé válhattak. A klubot most a József Attila Könyvtár segíti.

A húsz éve alakult Cimbora Klubot kezdettől fogva Törökné Antal Mária vezeti, nem kevés sikerrel. A sokak által csak Marcsi néniként ismert gyermekkönyvtáros elmondta, hatalmas dicsőség számára az, hogy a klub innentől kezdve az értéktár részét képezi. „Felemelő érzés az, amikor a szívvel-lélekkel végzett munkát elismerik, az értéktárba kerülés pedig egy pozitív megerősítés a klub működésével kapcsolatban” – mondta. A klub sikerességét emellett a jelenlegi és volt cimborák, valamint a szülők visszaigazolásai is bizonyítják. Törökné Antal Mária megjegyezte, évről évre számos régi tag jár vissza, akik közül sokan a mai napig a klub életének aktív részét jelentik, fellépnek, szerveznek, segítenek, nem csak gyermekként, de felnőttként is szeretnek részt venni a programokon.

Nem is csoda, hiszen a klub megalakulása óta rengeteg élményt adott tagjai számára: sokat kirándultak, számtalan kulturális eseményen vettek részt, de az évek alatt megannyi életre szóló barátság is született. Sőt, jó néhány tag számára a klub egyfajta biztos pontot, felemelő közeget jelentetett és jelent a mai napig is. Mindemellett számos volt cimbora jövőjét is formálta a klub, hiszen ott szabad teret kaptak érdeklődési körük bemutatására, valamint lehetőséget kaptak a kibontakozásra egy motiváló közösségben.

Fotó: LI

A cimborák havonta egyszer tartják klubtalálkozójukat a gyermekkönyvtárban, ahol az irodalom, olvasmányélmények, művészetek, valamint az aktuális események adják közös beszélgetéseik témáját, de a programok közül a játék, a kézműveskedés és a tánc sem maradhat ki. A kezdetek óta számos hagyományt is kialakítottak, ezek közül egyik legnépszerűbb a születésnapi rendezvényük, és az ekkor tartott Ki mit tud?-vetélkedőjük. Továbbá említésre méltó a születésnapjuk alkalmával felavatott Cimbora-ösvény, valamint az elültetett Cimborafa, amely remélhetőleg a közeljövőben elnyeri az év fája címet is.