Fehérvári József Baracs Díszpolgára. A díjat Várai Róbert polgármester adta át

Fotó: Horváth László

Fehérvári József Baracs Díszpolgára

Igazi lokálpatrióta, aki fiatal kora óta jelentős energiát áldoz a közösségi tevékenységre. Már az iskolai években kitűnt társai közül. Szabadidejének jelentős részét munkával töltötte. Neves mesterek mellett segédkezett. Harmadévesen a tanulók országos versenyén ötödikként végzett, így fél évvel előbb, szakmunkás vizsga nélkül szabadult fel csőszerelőként. 2001-ben saját céget alapított, amit azóta is vezet. 2019-ben gépészmérnöki diplomát szerzett. A mindennapi megélhetésen túl jelentős energiákat fordít a közösség ügyeinek intézésére. 2002-től önkormányzati képviselő, majd 2010-től alpolgármester. Sokszor szabadidejét feláldozva segíti a közösséget, melyen túl nagy szenvedélye a futball. 2006-tól irányítja a Baracs Sportegyesületet. 2006-tól a Fejér Vármegyei Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának tagja. Közreműködésének köszönhetően számos nagyértékű beruházás valósulhatott meg tágabb és szűkebb környezetben. Munkássága elismeréseként 2013-ban Baracs Községért díjban részesült. 20016-ban Fejér Megye Labdarúgásáért arany kitüntetést vehetett át. 2019-ben a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Tiszteletdíjban részesítette a város és környékbeli labdarúgásért végzett több évtizedes kiemelkedő és önzetlen munkásságért.

A futballon kívül igen jelentős szerepet vállalt a testvér-települési kapcsolatokban, valamint Baracs társadalmi, intézményi és civil szervezeteinek életében.

Al-Sheraji Rauf Mohamed a Baracs Ifjúsági Kitüntető Díj elismerést vehetett át

Baracs Község Ifjúsági Díj - Al-Sheraji Rauf Mohamed

Dunaújvárosban született, majd a baracsi általános iskolában kezdte meg tanulmányait, ötödik osztályosként a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban folytatta. Ott érettségizett, nyelvvizsgázott. 2020-ban felvették a Debreceni Egyetem orvosi karára, ahol tanulmányi átlaga minden évben négyes fölötti átlagot mutatott. Az idén mindenből ötöst szerzet és kitűnőként várja a negyedik évet. A tanulás mellett kiváló sportemberként is ismerhető, hiszen gyerek kor óta több rangos versenyen ért el az éppen aktuális csapattal szép eredményeket. Köztük nem egyszer egyéni teljesítményekben is élen járt, bárhova is sodorta az élet. Dunaújvárosi és Baracsi futballcsapatoknál is letette a névjegyét. Játékával, legjobb játékosi kitüntetéseivel külföldi tornákon szintén öregbítette csapata és Baracs település jó hírnevét. Tehetségének köszönhetően az orvosi tanulmányai alatt átigazolhatott a debreceni DAC egyesülethez, ahol tudását kamatoztatva az NB III.-ban a 2. az idén pedig a 3. helyet érték el. Tehetsége, szorgalma okán méltán lehet rá büszke korosztálya, települése.

Baracs Közösségért Díj – Horváth Attila

Aktív személyiség, szívesen segíti a közösséget. Közéleti tevékenységét 2002-ben kezdte. Eleinte kisebb, nagyobb rendezvényeken vállalt hangosítást. Ezek közül többet, ingyen, társadalmi munkában tett a maga által összerakott felszerelésekkel, házilag készített hang és fény berendezésekkel. A közösségi események aktív részeseként a szervezésből, lebonyolításból is rendszeresen kiveszi, kivette a részét. Később nagyobb rendezvényeket is elvállalt az időközben bővített eszközökkel. Munkájának eredményét nagyon sok társadalmi és egyéb rendezvényen hallhattuk. Közösségért végzett önzetlen tevékenysége példa értékű minden korosztály számára.

dr. Fekete Borbála Baracs Közösségért Díj elismerést vehetett át

Baracs Közösségért Díj – dr. Fekete Borbála

Baracson 2011 óta praktizáló orvos olyan ember, aki életének minden percét arra fordítja, hogy a falu lakóit szolgálja munkájával. Szakmai tudása kiemelkedő, emellett kitartó közéleti tevékenységével segíti a településen élőket. Életeket ment, miközben szabadidejében a rendezvényeken találkozhatunk vele. Családorvosként igazi családtaggá vált. Baracson kívül másik két településen is végzi munkáját, ahonnan szintén elismeréssel szóltak róla. Magánemberként is rendkívül segítőkész, közvetlen, barátságos. Ezen munkái mellett a Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztályán is dolgozik. 2019-ben elnyerte a Nemzet Háziorvosa címet. 2021-ben Szent Pantaleon Emlékérmet kapott és ekkor vette át dr. Mészáros Lajos intézményvezetőtől a főorvosi kinevezést. Munkássága után méltán büszke személyére Baracs és a környező települések lakossága.

Lukovics Tünde Baracs Közösségért Díj elismerést vehetett át

Baracs közösségért Díj – Lukovics Tünde

A COVID-19 járvány számos kihívást és nehézséget hozott magával, azonban voltak, akik nem csak passzív szemlélői lettek az eseményeknek, hanem aktívan részt vettek azon intézkedésekben, melyeknek célja a közösség védelme és támogatása. Személyiségével, pozitív bátorításával segítette az időszak munkáját az oltásoktól kezdve a logisztikai feladatok megoldásáig. Volt, hogy saját gépjárművel vitte el a közlekedni nehezen, vagy nem tudó embereket az oltópontra, majd vissza. Segítette az adminisztrációs teendőket. Aktív társadalmi segítőkészségét a járvány után is folytatta. Például a Templomosi Rendelő felújítása során számos segítséget nyújtott családjával együtt és azóta is számíthatnak rá az emberek. Önzetlen és kiemelkedő tevékenysége során kiérdemelte az emberek megbecsülését, tiszteletét.

Az „Év polgárőre” díjat Udvardi Gergő, az „Év Tűzoltója” címet Právics Ádám vehette át. Jubileumi szolgálati érmek átadására is sor került. A Magyar Tűzoltó Szövetség és az Országos Katasztrófa Főigazgatósága Sebestyén Martin Gabriella, Novoth László, Simon Bence és Sebestyén Tamás önkéntes tűzoltóknak a 10 éves szolgálatért „Szolgálati Jelet” adományozta.