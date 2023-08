Nem véletlenül kapta a családi nap elnevezést sem, ugyanis gondoltak a legkisebbekre is, óriás csúszda, ugrálóvár, trambulin várta őket, Suplicz Mihály mesemondó pedig ízes történetmesélésével szippantotta be őket Meseország kapuján. Hogy jó sokáig ott is maradjanak, Unger Vanda Rebeka énekhangja a közkedvelt Disney-slágerekkel tartóztatta őket. Vélhetően a vattacukor, pattogatott kukorica, parázson sült erdélyi kürtőskalács, gofrikülönlegességek is őket célozták meg.

Fotó: Laczkó Izabella

A felnőttek programja délelőtt kezdődött, meglepően sokan vettek részt a kánikula ellenére Délczeg Zsófia zumba-fitnesz eseményén. A hőség kicsit mégis rányomta a bélyegét a remek kezdeményezésre, hiába szóltak a népszerű slágerek kora délután, még Kiss Péter harmonikaművész műsorának kezdésekor is szerény számban képviseltette magát a közönség. Pedig hát a városban lassan mindenki tudja, a baracsi fiatalember fellépése mindig különleges élményt jelent. Klasszikus zenei vonalon ezt már többször megtapasztalhattuk, ám Péter ezúttal az esemény hangulatához igazította a műsort, és egy kicsit könnyedebbre vette a kínálatot a közönség legnagyobb örömére. A jól ismert Monti csárdással indított, de zenei utazásában akadt egy német összeállítás, francia san­zon és orosz egyveleg is, de természetesen a harmonikások kedvenc zeneszerzője, Astor Piazzola sem maradhatott ki a kínálatból, mégpedig egy tangóval. A harmonika hangját sokan a sváb zenével párosítják, az ő kedvükért egy német egyveleg is elhangzott, de a Meseautó című film slágere is a bő félórás műsorban.

Fotó: Laczkó Izabella

Az est kínálata már összefoglalóan a város kedvencéhez, Horváth János Dagihoz köthető, ugyanis a késő délutántól estig fellépő muzsikusok mindegyike kötődik valamilyen módon hozzá. No meg azt is tudjuk, hogy ő minden olyan helyen megjelenik, ahol csak segíteni lehet, és elmondása szerint ő is igencsak nagyra tartja a Resti hozzáállását, hogy igyekszik adni is a városnak, nem csak az üzleti hasznot látja a városlakókban. Sajnos csak szerény létszámú közönség előtt adott fergeteges koncertet barátjával, Szücs Antal Gáborral. A fellépésből újra kiderült, azonos színvonalat képviselnek ezzel az igazi klasszissal. Jankó és Milán együtt álltak színpadra, ők már a fiatalabb korosztályt szólították meg. Mire a Gypsy Kings Experience és a Digitál együttes belecsapott, már egyre többen merészkedtek elő a hűvösből, és adták át magukat a hangulatnak, és egy igazi jó hangulatú utcabál kerekedett.