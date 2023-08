A jól sikerült hétről Lipták Tamás az intézmény vezetője tájékoztatott bennünket.

Lipták Tamás, az intézmény vezetője mesélt a táborról

Fotó: Balogh Tamás

– Harminc fős csapatot tudtunk fogadni és ellátni napi háromszori étkezéssel. A felmerülő feladatainkat Pásztor Anikó, a szakmai vezetőnk irányításával, a régi munkatársainkkal és önkéntesekkel láttuk el. Ahogy a többi helyi tábort szervező, úgy mi is támaszkodtunk a városunk civil szervezeteire. Többek között megjelentek nálunk az íjászok egy közös gyakorlásra, ahogy a vöröskeresztesek is, akik a mentősökkel és táborozókkal közösen, újraélesztési gyakorlatot tartottak. A helyi máltás önkénteseink óriási sikerű ajándékkal, több, mint száz palacsintával leptek meg bennünket, pillanatok alatt elfogyott mind – mondta.

Egy ilyen helyen az természetes, hogy az összes lehetséges pillanatban pattognak a labdák, de mellette volt egy különleges sportnapjuk is. Kellemes meglepetést okozott, és izgalmas, de teljesíthető kihívás elé állította őket Török Lívia, aki ökölvívó foglalkozást tartott. Az ügyes gyermekeknek kedvükre való felmérést adott Miskolczi Ildikó bőrdíszműves. Akik eddig nem találkoztak ezzel a szakmával, azoknak jó ismerkedésnek számított a foglalkozás. Plecskó Judit segítségével megismerhették a gyerekek a kutyaterápia módját, és a vele szerezhető előnyeit.

– A mi saját csapatunk is kiállt nem akármilyen, önálló játékdélutánnal, hiszen az a program megfelelt egy mini exatlonnak is. Senkit sem kellett agitálni a részvételre. Gondolom nem kell bizonygatni, hogy a bűvész megérkezésekor egyből tucatnyian jelentkeztek, hogy ők is ki akarják próbálni a varázslatot! – tette hozzá Lipták Tamás.

A művészetek dombja

– Nem először élvezhettük ezt a Dunára néző kertünk árnyas fái alatt. A hetet egy mesemondó érkezésével kezdtük, aztán jó nagy, vidám fölfordulás lett belőle! Suplicz Mihály néptáncművész, az elképesztően jó mesélő gyermek, felnőtt, lakodalmi és fesztiválos elvarázsoló tánciskolájába csöppenhettek bele a kicsik-nagyok egyaránt. A másik nagy zenei eseményünket Cseke Klári fellépése, a különleges ügyességi játékaival és a közös énekeléssel és muzsikálással jelentette. Tekintve, hogy semmi sem volt kötelező, persze, mindenki egyszerre rázendített, és egyből talált neki való egyszerű, de egzotikus hangszert. A karnagyunk ez alkalommal egy ajándék, meglepetés dalt és tortát is kapott a gyermekektől a születésnapjára, így aztán vidám zsúrral zártuk ezt a programot.

Fotó: Balogh Tamás

Mint egy nyaraláson

– Egy alkalommal elhagytuk a város határait, mert az állatkertbe látogattunk Előszállásra. Milyen nyári tábor az, ahol kincskeresés nélkül zárják az eseménysorozatot? Éppen ezért a mieink a forrás környékén kaptak rá lehetőséget. És, ha már arra jártunk, élvezhettük a helyi strand meghívását, amit ezen úton is köszönök a város önkormányzatának, akik a költségeink fedezéséhez is hozzájárultak.

Fotó: Balogh Tamás

Ezek a gyermekek nem közönségnek érkeztek

– Mindenkit aktív részvételre buzdítottunk. Nem hiába. Itt nem voltak lustálkodó, gubbasztó gyermekek. Biztos vannak, akik elgondolkodnak azon, hogy egy kis munkát is kaptak a résztvevők… A telkünkön ugyanis kis konyhakertet telepítettünk, az viszont ügyes kezű gazdákra várt most is. A locsolás, a paradicsom, paprika és a babszüret nagyon jó hangulatot adott nekik. A primőrök pedig örömöt az uzsonnás szendvicseken.