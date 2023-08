Rácalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete a település tizenkét polgárának ítélt oda kitüntetést, a városi élet felvirágoztatása, a közösség, oktatás és sport fellendítése érdekében tett kiemelkedő munkájukért. A település életében már hagyománynak számít, hogy az augusztusban tartott városnapon adják át az elismeréseket. Idén is így történt, az okleveleket a rendezvényen Schrick Istvántól, Rácalmás polgármesterétől vehették át a kitüntetettek.

Az Év pedagógusa díj

Az Év pedagógusa díj odaítéléséről a képviselő-testület első alkalommal döntött, a díjat három pedagógus, Pálinkás Tiborné, Márkusné Igmándi Zita, valamint Baksa László kapta példamutató oktatási-nevelési munkája elismeréseként.

Pálinkás Tiborné, a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde nyugállományba vonult vezetője óvónői képesítését a Vasvári Pál Óvónőképző Szakiskolában szerezte meg, majd a dunaújvárosi 3-as számú óvodában töltött egy évet követően közel 40 évig a rácalmási óvodában nevelte a legkisebbeket. Az évek alatt folyamatosan fejlesztette szakmai tudását, egyebek mellett óvodapedagógusi diplomát szerzett, óvodamenedzser lett. Az óvodai nevelőtestületnek mindvégig aktív tagja volt, mindig szívesen vette az új kihívásokat, nem zárkózott el előlük. Pedagógusi tevékenysége során a gyermekközpontú szemléletet tartotta a legfontosabbnak, s nemcsak a gyerekekkel, de a szülői közösséggel és kollégáival is jó kapcsolatot ápolt. Vezetőként fontosnak tartotta, hogy a helyi közösségekkel, intézményekkel folyamatos, jól működő kapcsolatot tartson fenn. Pálinkás Tiborné 2013-tól egészen 2023-ig a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője volt, idén pedig úgy döntött, nyugdíjba vonul, hogy minél több időt tölthessen gyermekeivel, unokáival. Szerepet vállal a helyi képviselő-testületi munkában is. Kati óvó néni negyvenéves óvodapedagógusi pályája során örömmel, lelkesen végezte feladatát. Munkája és személyisége példaértékű lehet az ifjabb óvodapedagógus-generáció számára. Pálinkás Tiborné számára dr. Pintér Sándor belügyminiszter a „gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából” a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Márkusné Igmándi Zita, a Jankovich Miklós Általános Iskola pedagógusa 1999 óta dolgozik a rácalmási intézményben, először tanítóként, majd ének szakos tanárként. Az intézmény, valamint a település jó hírének megerősítéséért az elmúlt évtizedekben rengeteget tett, rendkívüli eredményeket ért el a tehetséggondozás területén is. Az iskolaközösség meghatározó tagja, osztályfőnöki munkáját kiemelkedő szakmaiság jellemzi. Nevéhez fűződik az iskolai énekkar létrehozása is, amellyel az idei tanévben arany és ezüst minősítést értek el. Az általa irányított Napsugár Asszonykórussal is nagy sikereket ért el. Munkájának köszönhetően az énekkarok a települési rendezvényeken évek óta színvonalas műsorokkal lépnek fel.

Baksa László 2002 óta dolgozik a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola pedagógusaként, ott történelmet tanít, valamint osztályfőnöki feladatokat is ellát. Mind tanári, mind osztályfőnöki feladatait lelkiismeretesen, következetesen, kiemelkedő eredményességgel végzi, szülők, tanulók, és munkatársak is elismerik munkáját. Baksa László a kultúra közvetítését fontos tevékenységeként tartja számon, számtalan magas színvonalú intézményi és települési szintű műsor megálmodója, alkotója, rendezője és kivitelezője. Tevékenységei nagyban hozzájárulnak az általános iskola fejlődéséhez.

Rácalmás Köz-Szolgálatáért díj

A képviselő-testület Rácalmás Köz-Szolgálatáért kitüntető oklevéllel jutalmazta Vizi Istvánt és Peseiné Krasznai Erzsébetet a szakterületükön tartósan kimagasló eredménnyel végzett, lelkiismeretes munkavégzésükért.

A Szent György Polgárőr Egyesület, amely ez évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját, Vizi István kezdeményezésére és szervezésével alakult meg 2003-ban, a település közbiztonságának javítása érdekében. Ez idő alatt a polgárőrség Rácalmás egyik meghatározó és jól működő civil szervezetévé vált. A települési önkormányzattal, a rendőrséggel, a polgárőr szervezetekkel, valamint Rácalmás lakosságával is kiemelkedő az együttműködésük, amihez nagyban hozzájárult Vizi István munkája. Két évtizede a polgárőrség elnökségének tagja, valamint az egyesület munkájának céltudatos, kitartó irányítója, szervezője. A Szent György Polgárőr Egyesület tagjai önkéntes munkájukat ingyenesen, szabadidejükben végzik a rácalmási lakosok közbiztonságának fenntartása érdekében.

Peseiné Krasznai Erzsébet 2013 óta a rácalmási általános iskola munkatársa, a tantestület értékes tagja. Pedagógiai asszisztensként fő feladata a pedagógusok munkájának támogatása, valamint a felzárkóztató, differenciáló oktatás segítése. Mindemellett az iskolai napközis csoportok eredményes vezetője, a szabadidős tevékenységek szervezője. Szakmai felkészültsége, emberi kvalitásai, tudatos tevékenysége révén az általános iskola meghatározó személyiségévé vált.

Rácalmásért kitüntető oklevél

A képviselő-testület kiemelkedő szakmai munkásságukért, amellyel jelentősen hozzájárulnak, valamint hozzájárultak a város fejlődéséhez Rácalmásért kitüntető oklevéllel illette Bánhegyesiné Simon Mária Magdolnát, Majerné Perusza Andreát és Bodó Mariannt.

Bánhegyesiné Simon Mária Magdolna 2007 óta a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület oszlopos tagja. Az egyesület rendezvényein a gasztronómiai területet irányítja, ötleteivel és szervező adottságaival pedig nagy segítség az önkéntes munkában. Hosszú évek óta részt vesz a település virágosításában, a virágágyások önkéntes gondozásában, és a virágosítási verseny értékelésében is. Emellett a Rácalmási Napfény Nyugdíjas Klub vezetője, ahol 50-60 nyugdíjas éves munkáját szervezi.

Majerné Perusza Andrea a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületnek 2010 óta tagja, ahol főleg a szervezésben, kivitelezésben vállal szerepet. Az egyesület elnökségi tagjaként végzett önkéntes munkát 2018–2022 között, ez idő alatt olyan versenyek szervezője és irányítója volt, mint a Virágos Rácalmás és a Szép Porta. Jelenleg az egyesület kommunikációja a feladata, valamint meghatározó szervezője a Rácalmási Tökfesztivál sütés-főzés versenyeinek is.

Bodó Mariann 2011 óta tagja a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületnek. Az elnökségnek 2018 óta tagja, valamint az egyesület titkára. A Rácalmási Tökfesztivál több száz dekorációjának elkészítésében hosszú évek óta tevékenyen részt vesz, emellett a népszerű tökfaragó táborokat is szervezi, irányítja csapatával. A város virágosításában, a virágágyások gondozásában szintén mindig aktív szerepet vállal.

Rácalmás sportjáért díj

A város sportéletét fellendítő, színesítő munkájáért Rácalmás sportjáért kitüntető oklevelet adományozott a képviselő-testület Orsó-Ferling Bernadettnek, Neszmélyi Lucának, Nagy Rolandnak és Poszpischil Lőrincnek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Orsó-Ferling Bernadett a Rácalmás Sport Egyesület kézilabda-szakosztályának szakmai vezetője. Tevékenységének ideje alatt az utánpótláskorú kézilabdázó gyerekek száma ugrásszerűen megnövekedett. A világbajnoki és Európa-bajnoki címekkel büszkélkedő kézilabda-szaktekintély szakmai elképzelései nyomán a Rácalmás Sport Egyesület a Magyar Kézilabda Szövetség képzési alközpontja lett.

Neszmélyi Luca sportkarrierje gyorsan ível felfelé. Bár eddig a Jankovich Miklós Általános Iskola tanulója volt, a 8. osztályt már a budapesti Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémián kezdi meg. A légtorna egyik eszközével, a Hamock elnevezésű karikával 2021-ben találkozott először, amikor is önálló gyakorlásba kezdett, majd az Indeepen-Dance Mozgásstúdióban kezdett el légtornaedzésekre járni. Nem sokkal később magyar bajnok lett, és kvalifikációt szerzett az Európa-bajnokságra, ahol 2023 júniusában a 14 éves Luca elnyerte az Európa-bajnoki címet, így szeptemberben indulhat a világbajnokságon.

Nagy Roland és Poszpischil Lőrinc még 2015-ben, 8 évesen kezdtek el sportolni a Rácalmás Sport Egyesület Vízi és Szabadidősport Szakosztályban. Kitartó munkájuk számos figyelemre méltó eredményt hozott, a fiatalok Európa, világ- és ORV (Olimpiai Reménységek Versenye) bajnoki címet is nyertek. A 2023-as évben mind a maratonon, mind a sík vízen a korosztályuk országos bajnokai lettek kenu kettes számban. Szeptemberben pedig három számban képviselik majd hazánkat a Lengyelországban megrendezendő Olimpiai Reménységek Versenyén.