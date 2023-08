A Mezőföldvíz Kft. informatikai fejlesztéseinek révén a vízmérő állásukat kényelmesen, néhány kattintással diktálhatják be az ügyfelek a társaság honlapján, a www.mezofoldviz.hu címen, a vízóraállás bejelentése menüpont alatt. Ez azt jelenti, hogy immár nem kell személyesen az ügyfélszolgálatra menni a mérőállás diktálásához, vagy telefonon hívni a szolgáltatót.

További lehetőség, hogy óraállásukat digitálisan is elküldhetik e-mail-ben az [email protected] címre. A honlapon történő ügyintézéssel időt és pénzt takaríthatnak meg az ügyfelek. A későbbiekben pedig – jogszabályi lehetőség alapján – az online bediktált óraállás kiváltja a személyes leolvasást, vagyis az ügyfeleknek nem kell majd otthon várniuk a vízóraleolvasót, ami jelentős időmegtakarítás és kényelmes megoldás a fogyasztók számára. Azon fogyasztók esetében tehát akik nem átalányt, hanem diktálás alapján fizetnek, a lehetőség adottá vált a digitális diktálásra.

A szolgáltatóváltás fontos része volt, hogy változott az ügyfélazonosítás, a banki rendszert pedig mostanra átállították az új azonosítókra.

A Mezőföldvíz Kft. mostanra a számlázáshoz és a pénzügyi elszámoláshoz szükséges ügyféladatok technikai és informatikai egyeztetését is teljes körűen elvégezte a banki szolgáltatóval is. A pontos azonosítás érdekében a korábbi szolgáltatónál (DVCSH Kft.) érvényes felhasználási hely azonosító helyett új azonosítót kaptak az ügyfelek, amire a korábbitól eltérő számlázási rendszer illetve adatvédelmi okok miatt is volt szükség. Ebből adódóan már az új felhasználási hely azonosítók alapján történik a számlázás illetve a banki ügyfélazonosítás is, amit a számlavezető pénzintézet mostanra átállított a csoportos beszedések esetében, vagyis az ügyfeleknek ezért nem kell külön felkeresniük a számlavezető bankjukat. Így a következő elszámolási időszak számláit már ennek alapján egyenlíti ki a bank azoknak a fogyasztóknak az esetében, akik korábban kötöttek megállapodást csoportos beszedési megbízásra számlavezető bankjukkal. A korábbi időszak kiszámlázott díját nem vonják le automatikusan, azok pénzügyi teljesítését megvizsgálja a Mezőföldvíz Kft., hogy történt-e átutalásos számlakiegyenlítés.

A jövőben a Mezőföldvíz Kft. áttér a ciklikus számlázásra és kéthavonta kapják meg a víz- és csatornadíjról szóló számláikat az ügyfelek.

A Mezőföldvíz Kft. felhívja a figyelmet, hogy banki utalással és csoportos beszedési megbízással kényelmesen fizethetik számlájukat a fogyasztók.

A számlák kiegyenlítésére emellett több lehetőség áll az ügyfelek rendelkezésére.

Azok, akik átutalással fizetik számlájukat, a társaság MBH BANK 50438596-10002670 számú bankszámlájára utalással fizethetik ki a víz- és csatornadíjat. Utaláskor a megbízás közlemény rovatába a felhasználó nevét és a felhasználási hely azonosítóját kell megadni.

A csekken fizetőknek a postai feladás áll rendelkezésére, ám ebben az esetben érdemes figyelembe venni, hogy a befizetés elszámolása egy-két napos átfutással történik csak meg.

További lehetőség a bankkártyás pénztári befizetés a személyes ügyfélszolgálati irodában, ami az alábbi rendben és elérhetőségekkel működik:

2400 Dunaújváros, Panoráma út 2-4.

Nyitvatartási idő:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8–14 óráig

Szerda: 7–19 óráig

Péntek: 7– 13 óráig

A telefonos ügyfélszolgálat száma: 06 (80) 442-442

Az ügyfelek további információkat találnak a társaság honlapján.

A Mezőföldvíz Kft. a jövőben is folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleket a leolvasás, a diktálás módjáról, illetve a változásokkal kapcsolatos információkról.