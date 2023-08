1946. augusztus 1-jén váltotta fel a ma is használatos forint a gyorsan inflálódó pengőt, ezért tartjuk ezt a napot a forint születésnapjának. A második világháború után a kor legnagyobb mértékű hiperinflációja volt Magyarországon, akkor ugyanis az árak 15 óránként megdulpázódtak. A forint bevezetését megelőző időszakban áldatlan állapotok uralkodtak hazánkban. A gazdasági életből gyakorlatilag eltűnt a pénz, lényegében cserekereskedelem folyt, a legfőbb fizetőeszközzé pedig az arany és az élelmiszer vált. A teljesítmény és a jövedelmek elszakadtak egymástól, a háború következtében alig maradt az országban termelőeszköz, vetőmag, az infrastruktúra pedig romokban hevert. A hivatalos adatok szerint az állam bevételei alig érték el a kiadások egy százalékát. Az óriási infláció rengeteg készpénzforgalommal járt, de az árak növekedésével már nem tudott lépést tartani a pénzállomány növekedése, így a havi infláció megközelítette a 41 900 billió százalékot.

Nekünk, magyaroknak már korábban is volt forintunk

Mégpedig legelőször Károly Róbert király uralkodása alatt, 1325-ben. A forint a középkor leghíresebb aranyérméi közé tartozott. Az aranyforint nevét Firenze városról kapta ahol 1252 óta vertek aranypénzt. A firenzei aranyforintokat Európa majdnem összes pénzkibocsátója bevezette, így Magyarország is. Ezért honosította meg Károly Róbert hazánkban is ezeket az arany pénzeket. A mintául szolgáló firenzei aranypénz - a fiorino d’oro - értékében, súlyában, finomságában, és éremképében is megfelet a kor követelményeinek. Károly Róbert, vagy hivatalosan I. Károly magyar király nyugati és északi politikájával igyekezett olyan szövetségi rendszert kialakítani, amely ellensúlyozta a Német-római Császárság nagyhatalmi helyzetét, valamint gazdaságilag is kedvezőbb helyzetbe hozta Magyarországot. Ezért a királyi jogon szerzett jövedelmekre alapozva pénzügyi reformokat hajtott végre, amivel jelentősen megnövelte a kincstár bevételeit. Ezt viszont csak úgy tudta megvalósítani, ha biztos fizetőeszközt vezet be.

1946-ban radikális pénzügyi lépésekre volt szükség

A második világháború után a pénz iránti bizalmat vissza kellett szerezni, ezt mindenki látta, függetlenül attól, hogy melyik politikai oldalhoz tartozott. Egyetértés született abban, hogy meg kell állítani a hiperinflációt és helyre kell állítani a tényleges gazdasági teljesítmény és a nominális jövedelmek közötti megbomlott arányt. Így 1946. augusztus 1-jén, bevezették az új fizetőeszközt, a forintot. Akkor 1 forint 4 x 1029 pengő ért (még kiszámolni is nehéz!). A pénzváltás azonban áldozatokkal is járt. Az új pénzben meghatározott bérek a háború előtti reálkereseteknek csupán a felét tették ki. Cserébe viszont megszűnt az áruhiány, újra lehetett élelmiszert, iparcikkeket vásárolni a boltokban és az árak vágtató emelkedése pedig megtorpant. Az akkori vezetés nagyon vigyázott arra, hogy ne kerüljön a kelleténél több pénz a forgalomba, és igyekeztek hatósági lépésekkel is kordában tartani az árakat. Szigorú börtönbüntetéssel, sőt kivégzéssel is fenyegették meg a spekulánsokat és valutázókat. Az intézkedések eredményeként túlsúlyba került az árukínálat, majd megszűnt az inflációra jellemző féktelen áruvásárlás. A döntő lépés viszont a forint, mint fizetőeszköz megszilárdításánál az volt, hogy Magyar Nemzeti Bank fedezetként biztosította, azt a közel 30 tonnányi monetáris aranykészletet, amelyet a magyar állam kérésére 1946. augusztus 6-án szállítottak vissza az amerikaiak. Ez 28,8 tonna, 2663 darab aranyrúdból, és 1,5 tonna különféle aranypénzből és 20 kilogramm aranygranulátumból álló szállítmány volt. Ez az akkori hivatalos árfolyamon számolva 374 millió forintnak vagy 32 millió amerikai dollárnak felelt meg.

Az új pénz bevezetése sikeresnek bizonyult

Annak ellenére, hogy a valutastabilizációt Magyarországnak teljes egészében saját erőből kellett megoldania, a háború utáni pénzügyi talpra állás az egész Európában itt volt a leggyorsabb. Az 1948-at követő idők kommunista rendszerének tervgazdasága nem sok teret hagyott a forintnak az érvényesülésre. A sokszor a közgazdaság törvényszerűségeivel szembemenő intézkedések ellenére idővel lassan mégis érvényesültek a piaci törvények.1970-ben megjelent az ötszáz forintos, ezt követte 1983-ban az ezerforintos, majd a 1990-es években az öt, a tíz és a húszezer forintos. A rendszerváltozás után a forint váltópénzét, a fillért 1999-ig fokozatosan vonták ki a forgalomból. Az 1 és 2 forintos érméket pedig 2008. március 1-ig használták a hazai pénzforgalomban, de mivel ezek veretése több milliárdos költséget okozott az évek során a jegybanknak, ezért ezeket a pénzérméket is kivonták a forgalomból.

A forint Magyarország európai uniós csatlakozása után is megmaradt, kivonásának időpontja még egyelőre bizonytalan.

