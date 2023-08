Az ünnep célja, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, kötelességeikre, valamint azokra a nehézségekre, amelyekkel a mai társadalomban nap, mint nap találkoznak. Ennek a napnak továbbá az a célja, hogy rámutasson a fiatalok előtt álló feladatokra, továbbá azokra a lehetőségekre, amik várnak rájuk, illetve a különböző nehézségekre, amikkel meg kell küzdeniük, ha el akarják érni kitűzött céljaikat. A tanulás időszaka egyre hosszabb, és ezért egyre később állnak munkába a fiatalok. Ma jogilag a 18 éves kort tekintjük a felnőtté válás évének, mert ebben a korban fejezik be a középfokú tanulmányaikat, és kezdik el főiskolai vagy egyetemi tanulást, vagy munkába állnak. Több kutató azt vallja, hogy a felnőtté válás ideje kitolódik, sok fiatalt még a szülei tartanak el, szerintük a 24 éves kor lenne a legmegfelelőbb, ugyanis akár rendelkezik felsőfokú oklevéllel az illető, vagy sem, általában ekkor állnak tömegesen munkába, ekkor jelennek meg a munkaerő-piacon a fiatal személyek.

Minden kitolódik

Az európai országokban, de Magyarországon is, a felsőfokú tanulmányaik miatt egyre többet tanulnak a fiatalok, ezért életük egyéb meghatározó eseményei is későbbre tolódnak. Később házasodnak, és gyereket is később vállalnak. Ezért a felnőttséggel járó szerepek, feladatok és kötelezettségek a fiatalok többségének életében jóval később a 18 éves kor után jelennek meg. Mivel később válnak igazán felnőtté, és később töltik be a felnőtt korral járó társadalmi szerepeket, ezért a fiatal kor meghatározása is egyre feljebb tolódik. Később alakul ki a személyiségük és a gondolkodásmódjuk, így el lehet azt mondani, hogy egy 40 év alatti ember még fiatalnak számít, ami száz évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. A 40 év egy életkor szempontból nagyon fontos, ugyanis 40 éves kor felett jelennek meg egyre nagyobb gyakorisággal a kisebb-nagyobb mozgásszervi betegségek. Az orvosok szerint pedig 50 éves kor felett már meszesedéssel is kell számolni, a gerinccel kapcsolatos és egyéb panaszok is egyre gyakrabban válnak mindennapossá az életükben. A fiatalok világnapján ezért nem véletlen a felhívni a figyelmet az egészség fontosságára. Addig kell ugyanis megvédeni az egészséget, amíg van. Márpedig fiatal korban a legegészségesebbek az emberek, és ekkor van a legnagyobb esély arra, hogy minél tovább sikerüljön megőrizni az egészséget, például egészséges életmóddal. Fontos megjegyezni, hogy a fiatal korban rögzülő életmódbeli szokások, az egészséges étrenddel és a mozgással kapcsolatos hozzáállásuk alapvető módon meghatározza későbbi életüket.

Fotó: MW

Ebben a kérdésben a szülőknek, tanároknak és felnőtteknek is nagy a felelőssége

A fiatalok nagyon fontos szerepet töltenek be az adott társadalomban, lehet úgy is fogalmazni, hogy egy hajót alkotnak, amely fenntartja az időseket és az iskoláskorúakat. Itt köszön vissza az előbbi megállapítás, miszerint ahhoz, hogy a következő nemzedék a lehető legjobban építhesse saját és az egész társadalom jövőjét, kulcsfontosságú az egészség. Ezért a fiatalok világnapján nemcsak a fiatalok hívják fel a társadalom figyelmét az őket érintő legfontosabb kérdésekre, hanem a felnőtt társadalom is hangsúlyozza az egészséges életmód fontosságát és jelentőségét. Az egészséges életmódot folytató, egészséges étrendet fogyasztó, rendszeresen mozgó és a stresszt mozgással és személyre szabott stresszkezelő technikákkal csökkentő és megoldó fiatalok közössége egészségesebb társadalmat eredményezhet nemcsak hazánkban, hanem Európában és az egész világon is. Az erre való nevelés és figyelemfelhívás az egyik legfontosabb célja az 1999 óta megtartott fialok világnapjának. Itt jönnek be a képbe a szülők, pedagógusok és más felnőttek, ugyanis ők azok, akiknek példáját követik, viselkedésformáit átveszik a fiatalok. Amennyiben ezek a „példaképek” egészségtudatos magatartást mutatnak, akkor ez a fiatalok számára is természetes rutinná válik majd. Ezt kell támogatni, hogy Magyarországon, de az egész öreg kontinensen is, egy lélekben és testben egészséges nemzedék jöjjön létre, mert csak így maradhat fenn mind az, amit évszázadok óta európainak tartunk.